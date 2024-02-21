Стала известна безопасная доза кофеина в день

Одним из самых распространенных напитков в мире является чай. Особенно популярными считаются два сорта — черный и зеленый. По словам нутрициолога Вероники Гусаковой, мало кто задумывается о безопасности напитка, а особенно о количестве кофеина в нем.
И черный, и зеленый чай содержит кофеин: в первом виде его насчитывается от 40 до 70 граммов на чашку чая, во втором — от 20 до 25 граммов. При этом уточная же доза вещества составляет не более 400 граммов, но чувствительность индивидуальна. Гусакова подчеркивает, что особую опасность напиток представляет для детей — для них любой сорт может быть вредным.
Врач рассказала, что передозировка кофеином проявляется следующими симптомами: беспокойством, расстройством желудка, тремором, повышенным потоотделением, бессонницей, головной болью, учащенным сердцебиением. Поэтому некоторым категориям людей стоит ограничить употребление чая или полностью исключить его из рациона. В группу риска входят:
- Беременные женщины. Кофеин негативно сказывается на развитие плода и увеличивает риск осложнений беременности, включая выкидыш, преждевременные роды или недоразвитие плода.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кофеин повышает частоту сердечных сокращений, из-за чего растет артериальное давление.
- Люди, страдающие бессонницей. Содержащийся в чае кофеин усиливает симптомы бессонницы и затрудняет засыпание.
- Пациенты с чувствительным желудком. Большое количество чая может спровоцировать проблемы с ЖКТ: изжогу, диспепсию или обострение язвы.
Ранее врач назвал опасную дозу кофе и чая для пожилых.
Анна Морозова