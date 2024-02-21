Стала известна безопасная доза кофеина в день

И черный, и зеленый чай содержит кофеин: в первом виде его насчитывается от 40 до 70 граммов на чашку чая, во втором — от 20 до 25 граммов. При этом уточная же доза вещества составляет не более 400 граммов, но чувствительность индивидуальна. Гусакова подчеркивает, что особую опасность напиток представляет для детей — для них любой сорт может быть вредным.