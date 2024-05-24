Какой на самом деле была жизнь в средневековой Европе?

Мы привыкли судить о Средневековье по фильмам и собственным догадкам, забывая о том, что все это — недостоверные источники. «Люди не мылись и считали, что Земля плоская», — именно так чаще всего описывают этот период. Однако, согласно научным данным, период c 500−1500 гг. н.э. — это время инноваций, философии и легендарных произведений искусства.
Итак, давайте развенчаем самые распространенные мифы про «темные века».
Миф № 1. Средневековые люди не мылись
Распространенное представление о средневековых людях как о неряшливых, немытых и не соблюдающих гигиену — ложно. В Европе того времени любили мыться: жители не только изготавливали и использовали мыло дома, но и часто посещали бани — общественные и частные.
У людей того времени даже были сложные ритуалы, связанные с мытьем рук перед едой. Особенно распространены они были в аристократических кругах. Крестьяне тоже мыли руки, но представители знатных родов делали это по-особенному: они пользовались роскошными туалетами и мыли руки под пение менестрелей. А, обедая с королем, они ждали, пока монарх публично вымоет руки, прежде чем сесть за стол. Это доказывало его могущественный статус.
Чтобы убедиться в ложности суждения, взгляните также на картину начала XIV века, где изображен Понтий Пилат, римский чиновник, отдавший приказ о распятии Иисуса. На полотне он моет руки.
Современные историки считают, что мытье рук «прекратилось» только в предположительно более просвещенном XVI веке, когда за столами эпохи Возрождения вместо мытых пальцев появилась вилка.
Миф № 2. Средневековые люди верили, что Земля — плоская
Существует миф о том, что в Средние века непросвещенные люди верили, что Земля — плоская, и опасались, что с ее края могут упасть корабли.
Это явная ложь: люди еще в Древней Греции (XII-IX века до н.э.) знали, что планета представляет собой сферу. Они также обладали относительно сложными астрономическими и планетарными знаниями к тому времени, как Христофор Колумб совершил свое путешествие в Америку в 1492 году.
Так почему же этот миф существует по сей день? Во всем виноват Вашингтон Ирвинг, американский писатель XIX века, чья фантастическая биография Колумба была настолько популярна, что миф о средневековых жителях плоской земли прижился в народе.
Миф № 3. Средневековая Европа была «однородной»
В сравнении с современностью, путешествия были не так распространены в средневековом обществе. Однако авантюристы того времени все же странствовали по миру, записывая заметки об увиденном в дневники. Из сохранившихся источников можно сделать выводы о расовом, гендерном и даже сексуальном разнообразии.
Кроме того, ученые выяснили, что не все средневековые женщины были ограничены домашними обязанностями. На самом деле, некоторые женщины становились военными лидерами, музыкантами, учеными, писцами и политиками, хотя образование по-прежнему было недоступно большинству женщин.
Миф № 4. Средневековье было «темным» временем
Многие привыкли воспринимать Средневековье как период регресса, упадка культуры и искусства. На самом деле, это тоже не так.
В средние века процветало все: наука, искусство и технологии. Эпоха породила прототипы первых очков и механического хронометража, тяжелого плуга и передвижных устройств. Все эти изобретения впоследствии привели к промышленной революции и эпохе Просвещения.
Созданные и организованные в этот период гильдии позволили художникам подняться от крестьянства до востребованных ремесленников, способных зарабатывать своим трудом. На территории Европы было открыто три музея, что также привело к расцвету искусства и обновлению академического мира.
К слову, в это время создавали свои шедевры Иероним Босх, известный своими диковинными картинами на религиозные темы, и Джотто ди Бондоне, чьи фрески и архитектура придали художественный колорит готическим соборам Италии.
В других частях света в Средневековье наука тоже процветала. Например, Китай усовершенствовал компас и изобрел навигацию, а африканские королевства на пике своего могущества занимались сложной торговлей. Исламский мир, в свою очередь, был «предметом зависти всего мира» из-за передовых знаний, культуры, науки, медицины и государственного управления.
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Кристина Корчанова