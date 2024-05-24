Какой на самом деле была жизнь в средневековой Европе?

У людей того времени даже были сложные ритуалы, связанные с мытьем рук перед едой. Особенно распространены они были в аристократических кругах. Крестьяне тоже мыли руки, но представители знатных родов делали это по-особенному: они пользовались роскошными туалетами и мыли руки под пение менестрелей. А, обедая с королем, они ждали, пока монарх публично вымоет руки, прежде чем сесть за стол. Это доказывало его могущественный статус.