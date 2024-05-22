Несси и яйцо на продажу. Палеонтолог раскрыл мифы о динозаврах

Замечательный вклад в понимание того, что такое динозавр, внесли российские исследователи. Они, в частности, изучали местонахождение динозавров, являющееся самым северным на планете. Это место на Чукотке, и там обитали полярные динозавры. Что удивительно, они не испытывали никакого дискомфорта от того, что находились далеко за полярным кругом. Ни полярная ночь, ни отрицательные температуры никак не мешали им там жить и размножаться. А значит, они были адаптированы к холодному климату, то есть обладали теплокровностью.