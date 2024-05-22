Несси и яйцо на продажу. Палеонтолог раскрыл мифы о динозаврах

Мифы есть практически во всех науках, и палеонтология здесь не исключение. Тем более что она занимается изучением динозавров — ископаемых животных, интерес к которым огромен и сопровождается множеством стереотипных представлений.
О некоторых мифах вокруг динозавров рассказал палеонтолог, младший научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН Всеволод Ефременко. Он прочитал об этом лекцию в рамках проекта Сибирского отделения Российской академии наук «КЛАССный ученый».
Миф первый. Нефть — это продукт разложения динозавров
Миф на самом деле достаточно смешной. Из него образуются следующие мемы. Раз нефть — это продукт разложения динозавров, а из нефти мы делаем пластик, а из пластика делаем игрушечных динозавров, то, значит, игрушечные динозавры — это настоящие динозавры!
Но тут есть маленькая загвоздка. Дело в том, что нефть существовала задолго до динозавров. Да, нефть — это продукт разложения органического вещества. Но бОльшая часть биомассы — это растения, небольшие животные, простейшие бактерии, которые населяют сушу и Мировой океан. В воде огромное количество животных и растений — водоросли, маленькие рачки, зоо- и фитопланктон.
В процессе своей жизнедеятельности планктон постепенно умирает, падает на морское дно, перекрывается сверху осадком и начинает погружаться на глубину. В процессе этого погружения органическое вещество от температуры и давления разлагается, формируются более простые соединения, сложные распадаются, и образуется то, что мы называем нефтью.
Поэтому нефть — это продукт разложения не каких-то огромных животных и даже не больших или средних, а в первую очередь — мелких организмов, водорослей и небольших рачков.
Миф второй. Динозавры были хладнокровными животными
В моём детстве считалось, что динозавры — это такие хладнокровные ящерицы, покрытые чешуёй, которые бегают по земле и поедают себе подобных. Потом представления начали меняться, находились новые интересные данные. В частности, большие данные приходят из Китая, где в 1990-е годы обнаружили одного из красивейших пернатых динозавров, очень похожего на птицу. Археоптерикса — эталонную, так сказать, ледоптицу — обнаружили ещё в XIX веке в Германии, а китайские пернатые динозавры стали настоящей сенсацией из-за их огромного количества.
Начались многолетние исследования, и теперь Китай — главный поставщик динозавров на мировую научную арену. Они постоянно описывают что-то похожее на птиц, что-то — на динозавров, и теперь мы точно знаем, что огромное количество динозавров были пернатыми.
В таком случае спрашивают: а зачем им нужно было перо? Многие пернатые динозавры летать не способны, но перо ведь было зачем-то нужно, для чего-то оно появилось.
И одно из возможных объяснений — это поддержание температуры тела. То есть динозавры были теплокровными. Сейчас считается, что многие из них имели теплокровность либо как у современных птиц, либо как промежуточную между хладнокровными животными и теплокровными. А крупные динозавры впоследствии вторично утратили теплокровность, потому что когда ты здоровенный, тебе не нужно быть теплокровным — ты просто перегреешься.
Замечательный вклад в понимание того, что такое динозавр, внесли российские исследователи. Они, в частности, изучали местонахождение динозавров, являющееся самым северным на планете. Это место на Чукотке, и там обитали полярные динозавры. Что удивительно, они не испытывали никакого дискомфорта от того, что находились далеко за полярным кругом. Ни полярная ночь, ни отрицательные температуры никак не мешали им там жить и размножаться. А значит, они были адаптированы к холодному климату, то есть обладали теплокровностью.
Сейчас мы можем даже посчитать температуру тела динозавров, используя современные методы. Например, изучая соотношение изотопов кислорода в яйце динозавра, можно вычислить, какой температурой они обладали в момент образования этой скорлупы.
Так вот, эта температура была очень близка к температуре современных птиц — в районе 30 градусов. И этот замечательный факт подтверждает, что динозавры были не хладнокровными ящерицами, а замечательными пернатыми теплокровными животными.
Миф третий. Динозавры были глупыми
Есть много стереотипов, связанных с интеллектом динозавров. Мы видим в фильме «Парк Юрского периода», что главный герой говорит, будто динозавры тупые, а потом они научаются открывать двери и вести групповую охоту.
Сейчас в понимании интеллекта динозавров мы продвинулись далеко. Это стало возможным благодаря новым технологиям. Раньше, имея череп динозавра, учёным приходилось долго его препарировать, доставать внутреннюю полость, делать из неё слепок, что было очень дорого, затратно и неудобно.
Сейчас можно просто взять череп динозавра, положить его в томограф, получить 3D-модель, сделать из неё слепок мозга, распечатать на 3D-принтере и держать в руке мозг динозавра. И понимать, какая его доля за что отвечает, какой он вёл образ жизни, как он видел, как слышал, как располагались его конечности.
Были разные попытки подсчитать интеллект динозавров, и одна из работ касалась попытки подсчёта нейронов у тираннозаврид — семейства хищных динозавров. Оказалось, количество нейронов у них было почти как у современных шимпанзе. Правда, на эту работу потом вышла отдельная статья, которая указала на методологические ошибки. Но, тем не менее, мы можем утверждать, что динозавры были достаточно умны.
Мы видим это по так называемому коэффициенту энцефализации — отношению объёма мозга к объёму тела. И всё-таки приблизиться к шимпанзе по оценкам интеллекта динозавры не могут.
Миф четвёртый. Динозавры могли где-то сохраниться до наших дней
Легенда гласит, что в озере Лох-Несс в Шотландии обитает древнее чудовище, знаменитая Несси. Это недодинозавр, который, как считалось, дожил до наших дней.
В принципе, сама постановка вопроса кажется странной: как динозавр мог жить в отдельном озере на протяжении миллионов лет? Но, тем не менее, миф такой есть. Кто-то думает, что ископаемые животные доживают где-то в изолированных частях планеты до наших дней. И часто это связывают не с маленькими организмами, а с большими. Где-то дожили мамонты, где-то дожили динозавры.
Но есть такое понятие как эволюция. Если вид постепенно эволюционирует, приобретает адаптации, то меняется его морфология, меняется его геном. И если он вымирает, то обратно ту же самую последовательность изменений получить нельзя. Мы можем получить лишь близкое сходство по разной группе организмов. Таким образом, если животное вымерло, скорее всего, мы можем встретить что-то на него похожее, но, тем не менее, отличающееся по ряду параметров.
Конечно, до сих пор на планете существуют места, до которых не дотянулись биологи и палеонтологи, и там наверняка есть что-то новое. Но найти что-то, что считается вымершим, там практически невозможно.
Миф пятый. В интернете можно купить яйцо динозавра
Я с этим столкнулся полгода назад. Мне сообщили, что на маркетплейсе продают яйцо динозавра за 10 миллионов рублей. Я посмотрел и увидел огромное количество объявлений о продаже «яиц динозавров».
На самом-то деле это никакое не яйцо и даже не жизнь. Мы часто принимаем за жизнь то, что жизнью не является. То, что принимают за яйцо динозавра, называется конкрецией. Это минералы, которые вырастают из одной точки.
Самый простой способ заполнять пространство при росте из одной точки — наращивать концентрические слои. Вот эти образования и называются конкрецией. Они вырастают в виде шариков. И очень часто шарики похожи на яйцо, похожи на какое-то пушечное ядро, но тем не менее это просто минералы, которые в процессе образования породы выросли в такой шарообразной форме.
Конечно, никакого динозаврового эмбриона они не содержат. Очень часто центром кристаллизации является какая-нибудь раковина аммонита или другого ископаемого организма. И доставая конкрецию из слоя, её можно расколоть и увидеть внутри слепок этого организма. Тем не менее, это никакое не яйцо динозавра.