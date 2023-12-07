Какой из наших органов выйдет из строя первым

Сотрудники Стэнфордского медицинского университета провели эксперимент, в результате которого выяснилось, что наши органы стареют с разной скоростью. И когда их возраст переходит определенных рубеж, повышается риск возникновения хронических болезней и болевых симптомов вплоть до летального исхода. Также исследование показало, что примерно у каждого пятого относительно здорового взрослого человека в возрасте 50 лет и старше по крайней мере один орган стареет с очень высокой скоростью.

Положительный момент тоже есть: простой анализ крови может определить, какие органы в организме человека работают интенсивнее задолго до того, как проявятся клинические симптомы. Исследование было опубликовано в журнале Nature. В ходе сбора данных, авторы получили отдельные цифры для каждого из 11 ключевых тканей, органов и их систем: сердца, жира, легких, иммунной системы, почек, печени, мышц, поджелудочной железы, мозга, сосудистой системы и кишечника.

«Когда мы сравнили биологический возраст каждого из этих органов для каждого человека с его аналогами среди большой группы людей без явных тяжелых заболеваний, мы обнаружили, что у 18,4% людей в возрасте 50 лет и старше по крайней мере один орган старел значительно быстрее, чем у остальных», — отмечают ученые. В исследовании приняло участие 5678 человек в возрасте от 20 до 90 лет. Примерно у одного из 60 испытуемых два органа старели быстрее других.

При этом риск смертности у этих людей был в 6,5 раз выше, чем у человека без какого-либо явно стареющего органа. Исследователи начали с проверки уровней почти пяти тысяч белков в крови чуть менее 1400 здоровых людей (в основном на средних и поздних стадиях жизни), и отметили все белки, гены которых были в четыре раза более высоко активированы в одном органе по сравнению с любым другим органом. Они обнаружили около 900 таких органоспецифичных белков, но в целях надежности сократили их число до 858.

Алгоритм машинного обучения впоследствии проанализировал эти данные, чтобы выбрать белки, которые лучше всего коррелируют с интересующим признаком, в данном случае — ускоренным биологическим старением человека или определенного органа. Затем авторы работы определили «разницу в возрасте»: разницу между фактическим и предполагаемым возрастом органа. Наличие органа ускоренного старения увеличивает риск смертности в течение следующих 15 лет на 15−50%.

Так, у людей с ускоренным старением сердца без выявленных ранее проблем, риск сердечной недостаточности в 2,5 раза выше, чем у людей с нормально стареющим органом. А у людей со «старым» мозгом в 1,8 раза чаще наблюдалось снижение когнитивных функций в течение пяти лет, чем у людей с «молодым» мозгом. Исследователи заключили, что выявленные различия в возрасте для 10 из 11 изученных органов (за исключением кишечника) были в значительной степени связаны с будущим риском смерти от любых причин в течение 15 лет наблюдения.

Недавнее исследование, в котором были использованы данные о потреблении пищи и состоянии здоровья почти полумиллиона жителей Великобритании, показало, что переход на здоровую диету и ее соблюдение могут продлить вашу жизнь до 10 лет.

Олеся Маевская