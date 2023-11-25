Смена питания продлевает жизнь на 10 лет

Команда под руководством Ларса Фаднеса, сотрудника Бергенского университета в Норвегии, смоделировала продолжительность жизни примерно 467 354 человек, которые документировали свои пищевые привычки в рамках длительного исследования UK Biobank, которое началось в 2006 году. Исследователи сгруппировали участников на основе их режима питания и отметили, как они менялись с течением времени.

Они выявили среднестатистических и нездоровых едоков, а также людей, чье потребление пищи соответствовало британскому справочнику Eatwell Guide — иллюстрированного пособия основных групп продуктов и их рекомендуемых пропорций для здорового питания для Британцев. С поправкой на курение, алкоголь и физическую активность авторы работы обнаружили, что мужчины и женщины в возрасте 40 лет, которые постепенно перешли от нездорового питания к соблюдению рекомендаций справочника, увеличили продолжительность жизни примерно на девять лет.

Те, кто отказался от сладких напитков и обработанного мяса в пользу диеты, богатой цельнозерновыми продуктами, орехами, фруктами, овощами и умеренным количеством рыбы, увеличили продолжительность своей жизни на десятилетие. Меньший «прирост» лет наблюдался среди людей, которые изначально придерживались средней диеты, и среди тех, кто улучшил свои пищевые привычки в более позднем возрасте.

Исследователи обнаружили, что люди в возрасте 70 лет все еще могут увеличить продолжительность жизни примерно на 4−5 лет, если они введут устойчивый переход к здоровому питанию. Хотя в работе рассматривается только Великобритания, расширяя географический диапазон таких исследований, применяются те же предостережения, что и в случае любых данных на уровне населения.

Например, биобанк не измеряет потребление и влияние на здоровье риса — неизменный ингредиент во многих культурах. Поэтому результаты не могут быть обобщены для всех. Исследователи также признают, что, хотя в их анализе рассматривались устойчивые изменения в питании, поддержание изменений образа жизни с течением времени за счет улучшения питания может быть сложной задачей, и для многих режим питания со временем колеблется.

Для других проблема заключается не в мотивации, а в доступе: органы здравоохранения могут рекомендовать людям придерживаться здоровой диеты, но доступ к питательной и зачастую финансово затратной пище является проблемой общественного здравоохранения.

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Олеся Маевская