Какие продукты стоит исключить из рациона для здоровья сердца

Забота о своем теле очень важна, и мы все знаем, что хорошая диета и ежедневные упражнения могут творить чудеса со здоровьем. Но порой достаточно исключить из своего рациона несколько продуктов, чтобы почувствовать положительный эффект. Так для здорового сердца, согласно сбору экспертных комментариев и анализу редактора The Mirror Ниама Кирка, стоит отказаться от всего от трех.
Бекон
Мишель Рутенштейн, диетолог-диетолог профилактической кардиологии, говорит: «Процесс консервирования бекона нитритом натрия и высоким содержанием натрия в нем может повысить кровяное давление, в то время как соединения, образующиеся во время приготовления, способствуют воспалению и повреждению кровеносных сосудов, в совокупности увеличивая риск сердечных заболеваний».
Белый хлеб
По словам Мишель, он может вызвать «быстрые скачки уровня сахара в крови». Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, при общем недостатке питательных веществ и клетчатки по сравнению с цельнозерновыми альтернативами. Рутенштейн добавила: «[Это] может привести к быстрым скачкам уровня сахара в крови, появлению инсулинорезистентности и увеличению веса, что приводит к сердечным заболеваниям и связанными с ними осложнениям». Доктор Дэниел Люгер, профилактический кардиолог из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго, добавил, что первой в списке ингредиентов должна быть указана цельная пшеница.
Жареная картошка
По словам доктора Самана Сетарех-Шенаса, кардиолога из больницы Cedars-Sinai, когда пища жарится, ее питательная ценность «меняется». Изготовление картошки фри предполагает многократное использование одного и того же масла, что приводит к потере ненасыщенных жиров и увеличению содержания трансжиров. Избыток соли в блюде также увеличивает потребление натрия, что в результате может быть связано с высоким кровяным давлением и увеличением риска появления сердечно-сосудистых заболеваний.
Доктор Сетарех-Шенас также добавил, что регулярное употребление жареной пищи связано с ишемической болезнью сердца, высоким кровяным давлением и ожирением. Для улучшения общего состояния сердца следует использовать бобовые (нут, чечевица и фасоль), которые надолго оставляют ощущение сытости и нормализуют стул. Также ученые отметили, что по данным Национальной службы здравоохранения (NHS), важно придерживаться «здоровой, сбалансированной диеты», что означает:
употребление не менее пяти порций фруктов и овощей в день,
включение в рацион продуктов с высоким содержанием клетчатки и крахмала,
использование молочных и белковых продуктов или их альтернатив,
выбор в пользу ненасыщенных масел.
Недавно ученые выяснили, что маракуйя защищает сердце и нормализует давление.
Олеся Маевская