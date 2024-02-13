Какие продукты стоит исключить из рациона для здоровья сердца

По словам Мишель, он может вызвать «быстрые скачки уровня сахара в крови». Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, при общем недостатке питательных веществ и клетчатки по сравнению с цельнозерновыми альтернативами. Рутенштейн добавила: «[Это] может привести к быстрым скачкам уровня сахара в крови, появлению инсулинорезистентности и увеличению веса, что приводит к сердечным заболеваниям и связанными с ними осложнениям». Доктор Дэниел Люгер, профилактический кардиолог из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго, добавил, что первой в списке ингредиентов должна быть указана цельная пшеница.