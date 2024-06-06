Как зеркала и фотографии меняют самовосприятие

Наверняка каждый в жизни сталкивался с тем, что не нравился себе на фотографии, а после увиденного снимка долго и мучительно думал «неужели я действительно так выгляжу?». Спокойно! Есть несколько причин того, почему фотографии не всегда соответствуют нашему самовосприятию.
Селфи «зеркалят», переворачивая наши представления о себе
Не секрет, что наши лица асимметричны, однако многие забывают, что мы привыкли видеть свое лицо с определенной стороны. Вот только мобильные телефоны работают другим образом: когда мы делаем селфи с помощью телефона, мы сначала видим свое зеркальное отражение на дисплее (то, как мы привыкли видеть себя), но как только фотография сделана, — все становится наоборот, и мы уже не узнаем себя. Это происходит из-за резкой смены привычного «образа», так как мы видим «темную сторону луны», которая раньше от нас скрывалась. Сегодня, кстати, появились функции по автоматическому «возвращению» фотографии к нужному ракурсу. Достаточно просто настроить камеру своего смартфона.
Мы не галерея из фотографий
Фотография заменяет субъективный образ на постоянное изображение, которое воспринимается как более реальное. Интересно, что одно из самых ранних описаний фотографии — «зеркало с памятью». Зачастую наша память рассматривается как галерея изображений в буквальном смысле. Мы смотрим на фотографии, сделанные 5 лет назад и сейчас, делая выводы, что выглядели в это время именно так, а не иначе. Но это вводит в определенное заблуждение, ведь мы являемся не мимолетным мгновением, а скорее меняющимся образом. Если упростить сказанное: мы — не выглядим в точности, как на фотографии, меняется мимика, поза, выражения и прочее. Да и мы меняемся каждый день.
Мы любим «преукрашивать» свой образ в мыслях
Довольно легко показать, что образ «я», существующий в нашем сознании, не соответствует действительности. Эксперимент психологов Николаса Эпли и Эрин Уитчерч является наглядным примером бессознательного самообмана. В ходе эксперимента испытуемому показывали несколько фотографий на экране компьютера. Задача состояла в том, чтобы как можно быстрее указать на свою фотографию. Некоторые автопортреты были обработаны таким образом, чтобы показать более привлекательное лицо, нежели оно есть в действительности. В итоге было обнаружено, что испытуемые узнавали свои приукрашенные фотографии быстрее, чем настоящие. Эксперимент также показал, что уверенные в себе люди, часто «переоценивали» свою внешность. Соответственно все мы любим строить о себе «воздушные замки», поэтому столкновение с реальностью может нас обескуражить.
Представление о себе от третьего лица
Немного отойдем от темы и вспомним про виртуальные игры. По ходу повествования в них есть явное различие между «ракурсом» от первого лица, когда игрок видит игровой мир непосредственно своими глазами, и «ракурсом» от третьего лица, когда игрок видит персонажа, управляемого в игре, «со стороны». То же самое можно сказать и о селфи: представление о себе от третьего лица, которое мы получаем с помощью фотографии, зачастую смешивается с тем, как мы воспринимаем себя «мысленно». Чем больше селфи мы делаем, тем больше влияет косвенный опыт, который мы получаем с помощью этих изображений. Так, наше внешнее представление о себе больше не нуждается в опосредовании другими людьми. И мы начинаем думать, что выглядим именно так, как на селфи, которое делали 30 минут при определенном освещении с лучшим ракурсом. Кризис в таком случае наступает, когда кто-то делает случайную фотографию, разрушающую наше представление о себе.
Фотография неподвижна
Фотография неподвижна и с ней невозможно взаимодействовать. Рассматривая снимки, возникает иллюзия, что можно взглянуть на себя со стороны, но это не так. В зеркале, как и в самой жизни, мы видим действие нашей мимики, ощущаем харизму и даже мельчайшие изменения во внешних чертах. На фотографии это сделать невозможно, так как она лишь косвенно копирует кратчайший момент.
В то время как многие люди в неиндустриальных странах все еще испытывают опасения, когда их фотографируют, считая это своего рода нарушением границ собственности, актом неуважения, сублимированным надругательством над личностью или культурой, люди в промышленно развитых странах стремятся, чтобы их фотографировали — чувствуют, что они являются изображениями, и становятся реальными благодаря фотографиям.
Воспринимайте себя глубже, нежели просто галерея фотоснимков, ведь это — так и есть.
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Кристина Корчанова