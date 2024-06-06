Как зеркала и фотографии меняют самовосприятие

Немного отойдем от темы и вспомним про виртуальные игры. По ходу повествования в них есть явное различие между «ракурсом» от первого лица, когда игрок видит игровой мир непосредственно своими глазами, и «ракурсом» от третьего лица, когда игрок видит персонажа, управляемого в игре, «со стороны». То же самое можно сказать и о селфи: представление о себе от третьего лица, которое мы получаем с помощью фотографии, зачастую смешивается с тем, как мы воспринимаем себя «мысленно». Чем больше селфи мы делаем, тем больше влияет косвенный опыт, который мы получаем с помощью этих изображений. Так, наше внешнее представление о себе больше не нуждается в опосредовании другими людьми. И мы начинаем думать, что выглядим именно так, как на селфи, которое делали 30 минут при определенном освещении с лучшим ракурсом. Кризис в таком случае наступает, когда кто-то делает случайную фотографию, разрушающую наше представление о себе.