Ученые выяснили, какую пользу приносит женщинам цифровой детокс

Результаты показали, что женщины, которые сделали недельный перерыв в социальных сетях, сообщили о значительно более высокой самооценке и удовлетворенности своим телом по сравнению с теми, кто продолжал использовать социальные сети в обычном режиме. Это улучшение было очевидно как в общей самооценке, так и в конкретных областях, таких как внешний вид и социальная самооценка.