Как «запустить» вдохновение с помощью спорта

Для того, чтобы вы нашли свою внутреннюю мотивацию, нужно заняться физической активностью. Часто, когда ученые говорят о пользе физической активности, они имеют в виду пользу фитнеса — регулярных и повторяющихся упражнений. Однако в творчестве важно само движение тела, утверждают специалисты в статье The Guardian.
«Даже один короткий сеанс аэробных упражнений может пробудить творческое мышление», — говорит доктор Чонг Чен, доцент кафедры нейробиологии Университета Ямагути (Япония). Результат был заметен даже после простого подъема по лестнице (для активизации творческого потока достаточно четырех пролетов).
Исследования показывают, что именно дивергентный аспект творчества («нестандартное мышление»), всегда усиливается физической активностью. Многочисленные эксперименты с разными видами упражнений это доказали. Многие задачи в нашей жизни требуют творческого подхода, будь то разработка бизнес-плана, приготовление вкусной еды из остатков продуктов, изобретение вакцины от вируса или развлечения детей.
«Мы обычно ассоциируем творчество с людьми, которые “творят искусство” — художниками и архитекторами, поэтами и драматургами», — говорит доктор Кристиан Ромингер, постдокторант в области психологии здоровья в Университете Граца (Австрия). Однако, как отмечает ученый, у всех нас есть как потенциал, так и потребность быть креативными.
Итак, как активность влияет творческие способности? Давно известно, что физические упражнения приносят пользу мозгу как с точки зрения психического здоровья, так и с точки зрения когнитивных функций. Но положительный эффект может оказать даже простое прохождение нескольких пролетов. Стоит отметить, что физические упражнения могут вызывать изменения в активности мозга.
Упражнения, не требующие умственных усилий (например, легкая прогулка или бег, а не хоккейный матч или гимнастика), могут вызвать состояние, при котором активность в префронтальной коре — части мозга, ответственной за ряд когнитивных процессов (концентрация внимания, принятие решений и рассуждение) временно приглушается, позволяя нашим мыслям свободно всплывать из подсознания.
Потому, как считают ученые, озарения часто приходят к нам после прогулки или пробежки. Упражнения должны быть простыми, потому, в том числе, интенсивная физическая нагрузка не оказывает положительного влияния на творческое мышление. А, к примеру, бег, в особенности, на природе, где можно свободно двигаться в любую сторону и переключать свое внимание на меняющееся окружение, наоборот — способствует креативному приливу.
Психологические факторы, несомненно, тоже играют роль в связи между творчеством и движением. Упражнения — будь то настоящая тренировка или прогулка вокруг квартала — физически отвлекают вас от того, что вы делали, способствуя так называемому «переходу состояний». Некоторые предполагают, что упражнения делают нас более творческими, потому что они помогают нам чувствовать себя лучше. Удивительно, но это не было ни раз подтверждено исследованиями ученых со всего мира.
Продуктивность без усилий и удовольствия — это состояние сознания, которое ценят и ищут люди в бизнесе, искусстве, исследованиях, образовании и все, кто хочет создавать поток творческих идей и продуктов. Новое исследование нейровизуализации, проведенное Лабораторией исследования креативности Университета Дрекселя (США), впервые показало, как мозг переходит в так называемое «потоковое состояние».
Олеся Маевская