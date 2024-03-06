Как «запустить» вдохновение с помощью спорта

Психологические факторы, несомненно, тоже играют роль в связи между творчеством и движением. Упражнения — будь то настоящая тренировка или прогулка вокруг квартала — физически отвлекают вас от того, что вы делали, способствуя так называемому «переходу состояний». Некоторые предполагают, что упражнения делают нас более творческими, потому что они помогают нам чувствовать себя лучше. Удивительно, но это не было ни раз подтверждено исследованиями ученых со всего мира.