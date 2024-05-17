Как викинги охотились на китов

Единственный вопрос, на который Сабо так и не нашла ответа до сих пор: как исландцы умудрились успешно поймать так много синих китов? Исландский биолог Айвар Питерсен полагает, что ответ такой: во-первых, исландцы часто ловили детенышей, а во-вторых, синих китов тогда в море было куда больше. Питерсен вспоминает не такой древний инцидент — в 1882 году в результате обвала льда 32 синих кита оказались заперты в небольшой бухте — и вся Исландия съехалась, чтобы разделать и поделить их туши. В том году из-за суровых похолоданий на острове не было урожая и погибло много скота — если бы не киты, исландцы могли бы не пережить ту зиму.