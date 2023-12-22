Как смех влияет на организм

Редакция журнала «Нож» рассматривает смехотерапию как лекарство. Как смех влияет на иммунитет, сосуды и мозг, помогает восстанавливаться при болезни, почему люди приходят в больницы шутить — и причем здесь йога.

Смехотерапия — это терапевтическая техника, помогающая менять настроение, избавляться от стрессов, лечить болезни. По сути, любой человек занимается смехотерапией каждый раз, когда смотрит комедии, забавные видео, хихикает, хохочет, дурачится. Смеясь и радуясь, мы становимся не только счастливее, но и здоровее.

Смехотерапия входит в арсенал многих психологов и психотерапевтов. Специалисты по смеху проводят индивидуальные и групповые сеансы, на занятиях люди смеются, слушают веселые истории, смотрят юмористические ролики. Методами также могут быть:



высмеивание страхов;

дыхательная гимнастика в виде рефлекторного смеха;

смехомедитация;

мимические упражнения, имитация улыбки;

ведение юмористических дневников.

Современные ученые утверждают, что смех положительно влияет на физиологические, психологические, социальные аспекты жизни. Что же он делает?

1. Повышает иммунитет

Американский психиатр и невролог Уильям Фрай поставил на себе эксперимент: у него регулярно брали кровь для анализа, пока он смотрел комедии. Когда ученый хохотал, в его крови возрастала активность естественных киллеров (NK-клетки). Они вступают в бой с клетками, зараженными вирусом, и разрывают их. Так Фрай впервые доказал, что смех положительно влияет на иммунитет.

2. Избавляет от стрессов

Психологи утверждают, что одна минута смеха способна избавить человека от психического напряжения. Если хохотать пять минут, то можно справиться с депрессией, а также улучшить работу сердца и легких. Клиническими исследованиями доказано, что веселый смех или его ожидание повышает уровень бета-эндорфина — сильного антистресса, который вызывает чувство эйфории, делает человека «слепым от счастья».

3. Улучшает когнитивные способности

Американские ученые установили, что просмотр юмористических видео улучшает память, восприятие, способность к обучению. Во время смеха снижается выработка кортизола, который отрицательно влияет на работу мозга.

4. Нормализует уровень сахара в крови, артериальное давление

Команда японских ученых выяснила, что смехотерапия снижает уровень сахара в крови у людей с диабетом 2-го типа. Также смех подавляет выработку проренина, который повышает артериальное давление, приводит к развитию диабетических осложнений.

5. Защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

Команда французских исследователей провела несколько исследований, изучая, как смех влияет на состояние сосудов. Оказалось, что во время просмотра смешных видео у людей расширяются сосуды, а значит, улучшается кровообращение и работа сердца. И наоборот, просмотр триллеров приводит к спазму сосудов и нарушению кровотока.

6. Избавляет от бессонницы

Корейские ученые доказали, что сеансы смехотерапии улучшают качество сна. Участники эксперимента практиковали такую терапию раз в неделю в течение месяца. В результате у испытуемых уменьшились бессонница и депрессия, улучшились умственные способности и общее самочувствие.

7. Улучшает качество жизни людей, перенесших онкологию

В Южной Корее исследователи решили выяснить, как смех меняет психологическое состояние выживших после рака молочной железы. Оказалось, что смехотерапия повысила качество жизни и снизила уровень депрессии участников эксперимента.

8. Укрепляет социальные связи, романтические отношения

Современные исследования доказывают, что смех укрепляет социальные связи, стимулирует активное взаимодействие в коллективе. А еще это отличный помощник в любви. Психологи Университета Северной Каролины установили, что просмотр комедийных сериалов по выходным укрепляет романтические отношения, делает их более гармоничными.

Современные исследования доказывают, что смехотерапия не только поднимает настроение, но и укрепляет здоровье, социальные связи, отношения в семье. Поэтому смех абсолютно незаменим для каждого из нас.

Недавно ситкомы помогли понять, как мозг обрабатывает шутки. В экспериментах ученые использовали два эпизода из сериала «Сайнфелд».

Олеся Маевская