Как шотландская «картошка» стала египетским артефактом

В 1952 году ученик школы в Файфе (Шотландия) в качестве наказания выкапывал картошку, помогая садовнику на территории учебного заведения. Неожиданно он нашел «плод», в котором позже обнаружили египетский артефакт, созданный около четырех тысяч лет назад. Это была первая из 18 египетских древностей, обнаруженных школьниками за примерно 30 лет в самом неожиданном месте — Мелвилл-Хаусе, бывшей школе и тренировочной базе. На данный момент большая часть из них находится в Национальном музее Шотландии (National Museums Scotland или NMS).

В 1952 году Мелвилл-Хаус являлся школой Далхаузи. Учитель принес находку мальчика в тогдашний Королевский шотландский музей (ныне — NMS), где выдающийся египтолог Сирил Олдред рассмотрел в ней голову статуи из красного песчаника середины XII династии (около 1922−1855 гг. до н. э.), изготовленную королевскими мастерами. Четырнадцать лет спустя, в 1966 году, во время урока физкультуры другим учеником во дворе той же школы была обнаружена египетская бронзовая статуэтка быка Аписа. Как было установлено позже, артефакт относится к позднему или птолемеевскому периоду (около 664−332 гг. до н. э.).

По странному совпадению, в музей статуэтку отнес преподаватель, который нашел голову в 1952 году. Олдред хотел отправить быка на экспертизы, но учитель исчез вместе с ним после первого же визита к египтологу. После закрытия школы Далхаузи Мелвилл-Хаус был выкуплен в 1975 году тогдашним региональным советом Файфа, который до 1998 года использовал его в качестве школы-интерната для молодых правонарушителей и детей с поведенческими проблемами, пишет The Guardian.

В 1984 году доктор Элизабет Геринг, куратор музея средиземноморской археологии, получила от учеников заведения древнеегипетскую фигурку человека. Женщина вспомнила, как ее предшественник Олдред рассказывал ей о предыдущих находках на территории Мелвилла. Куратор поняла, что все артефакты являлись спрятанной коллекцией, но оставалось загадкой, кто ее собирал и почему прятал именно так и именно здесь. Эксперты установили, что статуэтка изображала священника, приносящего подношения, и была создана при 25-й династии (около 747−656 гг. до н. э.).

После этого Геринг договорилась на официальное исследование территории школы и со временем обнаружила новые артефакты: от верхней части фаянсовой статуэтки богини Исиды, кормящей своего сына Гора, до части фарфоровой тарелки с изображением Глаза Гора. В 1984 году было решено, что находки того года следует рассматривать как сокровища, благодаря чему они были переданы музею. История археологических открытий, связанных с Мелвилл-Хаус, будет рассказана преемницей Геринг, доктором Маргарет Мейтленд, в научной работе, публикация которой намечена на 30 ноября.

В ней, помимо прочего, рассказано о возможных владельцах египетской коллекции. Один из них, 24-летний Александр, лорд Балгони, посетил Египет в 1856 году со своими сестрами, чтобы поправить свое слабое здоровье после участия в Крымской войне. Он вернулся в Британию и умер спустя год после поездки. Возможно, печальная ассоциация древностей с его ранней смертью побудили кого-то избавиться от них.

Недавно в саду коттеджа недалеко от центра шотландского города Стерлинга археологи обнаружили остатки дороги римского периода, которую называют самой важной дорогой в истории Шотландии.

Олеся Маевская