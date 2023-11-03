Самая важная дорога в истории Шотландии отыскалась в саду

Об открытии со ссылкой на заявление Совета Стерлинга сообщает Arkeonews. Древнеримская дорога возрастом около 2000 лет была обнаружена в саду коттеджа Old Inn, расположенного недалеко от центра города Стерлинг, рядом со Старым мостом. Историки называют ее самой важной в истории Шотландии. Считается, что ею в разное время пользовались очень известные исторические личности.

Дорога была построена римскими легионами полководца Юлия Агриколы в I веке нашей эры. Она вела к броду реки Форт. Эта дорога и речная переправа активно использовались римлянами во II и III веках нашей эры, когда римские отряды вторгались в Шотландию. Затем она на протяжении многих веков служила и другим воинам.

«Это самая важная дорога в истории Шотландии, так что это очень удивительное открытие, — говорит археолог Совета Стерлинга Мюррей Кук. — Мы теперь буквально можем пройти там, где проходили Уильям Уоллес и Роберт Брюс, не говоря уже о римлянах, пиктах и викингах, что просто поразительно. До этой находки мы достоверно не знали, где именно проходила дорога».

По словам археолога, ею пользовались шотландские короли, такие как Макбет и Роберт Брюс, английские правители, в том числе Генрих VIII, Вильгельм Завоеватель и Оливер Кромвель, а также Уильям Уоллес, предводитель шотландцев, хорошо известный по фильму «Храброе сердце». Словом, многие важные исторические деятели использовали дорогу для военных кампаний из-за ее стратегической важности. Кстати, в древности Стерлинг был столицей Шотландии.

«После ухода римлян дорогу перестали обслуживать, поэтому она постепенно превратилась в размытую впадину, и то, что мы обнаружили сейчас, — это размытая поверхность дороги, — уточняет Мюррей Кук. — На юге она вела в сторону города Фолкирка и в конечном итоге привела бы вас в Англию, а на севере пересекала границу Римской империи».