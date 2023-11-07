Как сделать безалкогольный вариант известного коктейля

В честь Дня рождения вытрезвителя мы решили составить список «помощников», которые позволят приятно провести время и не попасть в такое заведение. Рассказываем о 9 безалкогольных вариантах известных коктейлей.

Мохито

Этот коктейль хорошо освежает даже без рома — благодаря миксу цитрусов, мяте и газировке. Для его приготовления понадобятся только долька лимона или лайма, листики мяты, чайная ложка сахара и цитрусовая газировка (обычно для этого используют «Спрайт»). И конечно, лед — чтобы коктейль выглядел красиво, а стакан постепенно немного пополнялся водой из тающих кубиков.

Пина Колада

Традиционно в этот карибский коктейль идет самый популярный алкогольный напиток региона — ром. Однако без алкоголя можно создать не менее вкусный микс — понадобятся ананас, кокосовая стружка, ананасовый сок и по желанию банан. Можно предварительно взбить ананасовый сок с сахаром и сливками (или мороженым) для более светлого оттенка. Тогда останется лишь украсить бокал кружочками ананаса и кокосовой стружкой.

Просто Санрайз

Казалось бы, сложно сделать коктейль с алкогольным названием без спиртного, но это возможно. Так знаменитый «Текила санрайз» может стать просто «Санрайзом». Для этого можно смешать апельсиновый и, например, ананасовый сок, выжать в стакан лимон, добавить гренадина и льда.

Кровавая Мэри

В приготовлении таинственного коктейля с названием из ужастиков также можно обойтись без водки. Смешайте томатный сок с небольшим объемом табаско, небольшой долькой лимона, добавьте немного соли и перца, чайную ложку хрена или имбиря и получите необычный, но не менее заряжающий микс.

Клубничный дайкири

Еще один коктейль родом из Карибского моря без алкоголя превращается в интересный смузи. Измельчите клубнику в блендере, добавьте сока лайма, немного сахара и наслаждайтесь ягодно-цитрусовым вкусом без последствий.

Способы приготовления других безалкогольных коктейлей читайте в материале.