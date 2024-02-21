Как проходит байкальский фестиваль ледяной скульптуры

В этом году мероприятие посвящено теме «Вселенная Байкал». Зрители смогут полюбоваться на работы 13 скульпторов из разных городов России и Монголии, гуляя по льду озера. В этом году можно увидеть множество сказочных существ — русалок, чудо-рыб, шаманов, героев бурятских преданий и даже прозрачную статую Будды верхом на драконе.