Как проходит байкальский фестиваль ледяной скульптуры

На острове Ольхон прошло торжественное открытие международного фестиваля Olkhon Ice Park. Это единственный в России интерактивный парк монументальной ледовой скульптуры, созданный по технологии ледопластики. Здесь на протяжении 1 километра береговой линии озера Байкал из льда замерзших волн оживают персонажи древних сказок и преданий северных народов мира.
Ледопластика — это технология создания скульптур из наплесков, образуемых в результате заледенения капель волн, разбивающихся о берег. В результате мастера работают с цельным куском обледенелой скалы, высекая из нее образы будущей ледовой скульптуры. А скульптуры, в свою очередь, становятся продолжением пейзажа.
В этом году мероприятие посвящено теме «Вселенная Байкал». Зрители смогут полюбоваться на работы 13 скульпторов из разных городов России и Монголии, гуляя по льду озера. В этом году можно увидеть множество сказочных существ — русалок, чудо-рыб, шаманов, героев бурятских преданий и даже прозрачную статую Будды верхом на драконе.
Над созданием Olkhon Ice Fest-2024 трудились скульпторы: Александр Парфёнов (Барнаул), Даниил Цой (Хабаровск), Илья Текин (Хабаровск), Матвей Ваваев (Екатеринбург), Алексей Васюков (Пермь), Роман Веснин (Свирск), Александр Поляков (Санкт-Петербург), Иван Локтюхин (Мурманск), Николай Горбунов (поселок Качуг), Алексей Тугаринов (Шелехов), Базарсад Баярсаикхан (Монголия), Бутенбаяр Тунгалагсаикхан (Монголия), Дамдин Базаржав (Монголия).
Создатель Olkhon Ice Fest Семен Майор отметил, что изначально фестиваль представлял собой конкурс ледовой скульптуры, но от этой концепции отказались осознанно, чтобы художники могли творить вместе, а не соревноваться. Olkhon Ice Fest можно посетить с 15 февраля по 15 марта 2024 года. Вход на фестиваль свободный, временных ограничений нет.
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Олеся Маевская