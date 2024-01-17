Снежная акула стала одной из достопримечательностей Айовы

Двор жителя Айова-сити, скульптора и владельца арт-студии Карлоса Мальдонадо, стал одной из самых посещаемых точек города. Мужчина вместе с двумя сыновьями создал из снега скульптуру большой белой акулы высотой 5,5 футов (1,67 метра).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_bNtBwZFcKk?si=5aeltf6DiKUVQjtP" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне не хотелось делать что-то простое, — сказал Мальдонадо. — Когда я увидел акулу в Интернете, я решил, что смогу воссоздать ее из снега».

По его словам, на то, чтобы вылепить акулу, ушло около 4,5 часов. Еще полтора часа создатели красили ее разбавленным акрилом, пишет UPI.

Недавно стало известно, что житель Пермского края создает на крышах жилых домов шедевры. Материалы скульптора — снег, иней и сосульки.

Олеся Маевская