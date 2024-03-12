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Как правильно высыпаться в выходные

Эти советы применимы и для будней.
Источник: Freepik

Вопреки распространенному мнению, исследования показывают, что сон на выходных не столь восстанавливающий, как нам бы хотелось. Интернет-врач Дебора Ли в статье для The Mirror делится секретами, которые позволят хорошо отдохнуть.

Исследования показывают, что наша средняя продолжительность сна в субботу и воскресенье составляет 7,26 часа по сравнению с 6,42 часа в будний день. Но можно ли восполнить этот дефицит за счет более продолжительного сна?

Дефицит сна, как и поздний «отбой», нарушает циркадные ритмы, не позволяя организму восстановиться. В выходные выспаться не получится, если график уже нарушен. Вы будете сонливыми, уставшими и недовольными собой.

Из-за привычки досыпать в выходные можно и вовсе упустить большую часть дня, значительнее нарушив ритмы сна. Ли отмечает, что даже в выходные лучше всего ложиться и просыпаться в то же время, что и в будни.

Несколько советов, которые помогут наладить здоровый режим сна:

  • Сделайте сон своим приоритетом.
  • Поддерживайте постоянный график сна.
  • Создайте благоприятную для сна среду: в комнате должно быть темно, тихо и немного прохладно.
  • Инвестируйте в удобный матрас и не забывайте менять постельное белье.
  • Избегайте кофеина и алкоголя перед сном.
  • Ограничьте использование гаджетов и просмотр телевизора за час до отхода ко сну.
  • Обратитесь за лечением заболеваний, влияющих на сон.
  • Проконсультируйтесь с врачом по поводу нарушений сна, если это необходимо.
  • Не позволяйте накапливаться дефициту сна.

Как недавно выяснилось, от недостатка сна страдают и президенты. Редакторы одного турецкого портала собрали немногочисленные данные о сне самых известных политиков со всего мира.

Олеся Маевская