Как правильно высыпаться в выходные

Вопреки распространенному мнению, исследования показывают, что сон на выходных не столь восстанавливающий, как нам бы хотелось. Интернет-врач Дебора Ли в статье для The Mirror делится секретами, которые позволят хорошо отдохнуть.
Исследования показывают, что наша средняя продолжительность сна в субботу и воскресенье составляет 7,26 часа по сравнению с 6,42 часа в будний день. Но можно ли восполнить этот дефицит за счет более продолжительного сна?
Дефицит сна, как и поздний «отбой», нарушает циркадные ритмы, не позволяя организму восстановиться. В выходные выспаться не получится, если график уже нарушен. Вы будете сонливыми, уставшими и недовольными собой.
Из-за привычки досыпать в выходные можно и вовсе упустить большую часть дня, значительнее нарушив ритмы сна. Ли отмечает, что даже в выходные лучше всего ложиться и просыпаться в то же время, что и в будни.
Несколько советов, которые помогут наладить здоровый режим сна:
- Сделайте сон своим приоритетом.
- Поддерживайте постоянный график сна.
- Создайте благоприятную для сна среду: в комнате должно быть темно, тихо и немного прохладно.
- Инвестируйте в удобный матрас и не забывайте менять постельное белье.
- Избегайте кофеина и алкоголя перед сном.
- Ограничьте использование гаджетов и просмотр телевизора за час до отхода ко сну.
- Обратитесь за лечением заболеваний, влияющих на сон.
- Проконсультируйтесь с врачом по поводу нарушений сна, если это необходимо.
- Не позволяйте накапливаться дефициту сна.
Как недавно выяснилось, от недостатка сна страдают и президенты. Редакторы одного турецкого портала собрали немногочисленные данные о сне самых известных политиков со всего мира.
Олеся Маевская