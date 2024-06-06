Как пилоты ориентируются на сложных частях летных полей?

В загруженных крупных аэропортах пилотам приходится ехать на самолете по длинным рулежным дорожкам к взлетно-посадочной полосе и обратно. Для этого может потребоваться от 10 до 30 минут.
Вы когда-нибудь задумывались, как пилоты ориентируются на сложных рулежных дорожках? С точки зрения пассажира, руление представляет собой набор случайных поворотов самолета. Однако люди, которые управляют воздушными судами, действуют строго по инструкциям, используя современное оборудование для навигации.
Ресурсы кабины пилота
Летным экипажам часто выгодно использовать все технологии, установленные в кабине пилотов. Эти ресурсы включают в себя движущиеся картографические дисплеи, которые позволяют следить за движением самолета по схеме аэропорта. Преимущество растет при работе ночью или в условиях плохой видимости.
В самолетах, которые не оборудованы дисплеями, пилоты должны иметь планшетные компьютеры с аналогичными схемами руления. Также могут использоваться бумажные карты руления.
На схемах также необходимо указывать места строительства. Дело в том, что многие крупные аэропорты постоянно расширяются и реконструируются. Эти уведомления на картах могут существенно повлиять на возможные маршруты руления на земле.
Коммуникация — лучший ресурс
Жизненно важно общение между членами экипажа, так как пилот, управляющий самолетом, следует указаниям пилота, который не выполняет полет. Второй постоянно сверяется со схемой аэропорта и связывается с диспетчером службы воздушного движения.
Пилоты постоянно общаются между собой, сообщают текущее местоположение и дальнейшие указания с помощью знаков и разметки.
Так, знаки делятся на несколько групп и различаются по цветам:
Знаки с желтым текстом на черном фоне указывают текущее местоположение [самолета]
Знаки с черным текстом на желтом фоне обозначают указатель направления движения, обычно сопровождаемый стрелкой.
Обязательные инструктивные знаки представляют собой белый текст на красном фоне, указывающий место, куда нельзя въезжать без разрешения.
Номера взлетно-посадочных полос состоят из двух цифр и соответствуют направлению магнитного компаса этой взлетно-посадочной полосы с точностью до 10º, 15 равно 150º, а 36 равно 360º.
Параллельные взлетно-посадочные полосы обозначены буквой L для левой стороны, C для центральной или R для правой.
Краткие инструкции службы Управления воздушным движением (УВД) пилоты пересчитывают каждый раз, когда они им выдаются.
Пилотов просят подтвердить кратковременный инструктаж еще до выезда или приземления на взлетно-посадочную полосу. Если экипаж не может повторить инструкцию, он должен сообщить об этом в службу УВД, которая затем будет координировать движение на взлетно-посадочной полосе.
Во многих сложных аэропортах есть указатели и специальные рулежные дорожки для выруливания самолетов на вылет и еще один набор таких же для прибытия. Это удобно, но, безусловно, увеличивает вероятность путаницы.
Оборудование службы УВД
Наземные диспетчеры используют необходимое оборудование, чтобы помогать пилотам во время руления.
Система обнаружения поверхности аэропорта — это система наблюдения с использованием радаров и спутниковых технологий. Она позволяет отслеживать движение самолетов и прочих транспортных средств на территории.
Диспетчеры при помощи оборудование могут предотвратить столкновение на взлетно-посадочной полосе. Собирая данные с различных датчиков, система наблюдения позволяет отслеживать даже транспортные средства и воздушные суда, не оснащенные транспондером, в зоне движения аэропорта.
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