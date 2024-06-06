Как пилоты ориентируются на сложных частях летных полей?

Пилотов просят подтвердить кратковременный инструктаж еще до выезда или приземления на взлетно-посадочную полосу. Если экипаж не может повторить инструкцию, он должен сообщить об этом в службу УВД, которая затем будет координировать движение на взлетно-посадочной полосе.