Как ограничения в питании замедляют старение мозга

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Ученые Института Бака по исследованию старения (США) обнаружили роль гена под названием OXR1, который необходим для увеличения продолжительности жизни. Он выделяется при ограничении в питании, и имеет важное значение для здорового старения мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Большая вариабельность реакций на снижение калорий у разных людей и в различных тканях ограничивает возможности ученых. Работа специалистов из США должна была облегчить понимание того, почему люди по-разному реагируют на диеты. Для этого команда начала со сканирования около 200 видов мух с разным генетическим происхождением.

Насекомых взращивали на двух разных диетах: здоровой полноценной диете и программе питания, которая составляла лишь 10% от нормального рациона. Авторы работы идентифицировали пять генов, которые значительно влияли на продолжительность жизни в условиях диет. Команда выбрала один ген для тщательного изучения: он называется «горчичный» (mtd) у плодовых мух и «резистентность к окислению 1» (OXR1) у людей и мышей.

Ген защищает клетки от окислительного повреждения, но механизм функционирования этого гена был неясен. Потеря OXR1 у людей приводит к тяжелым неврологическим дефектам и преждевременной смерти. У мышей дополнительное наличие OXR1 улучшает выживаемость на модели бокового амиотрофического склероза.

Чтобы выяснить, как ген, активный в нейронах, влияет на общую продолжительность жизни, команда провела серию тестов. Они обнаружили, что OXR1 влияет на ретромер — специализированный белковый комплекс, необходимый для переработки клеточных белков и липидов. «Потребляя меньше еды, вы усиливаете механизм правильной сортировки белков в ваших клетках, потому что усиливается экспрессия OXR1», — пояснили ученые.

Команда также обнаружила, что усиление mtd у мух заставляет их жить дольше, что родило предположение, что у людей избыточная экспрессия OXR1 может помочь продлить продолжительность жизни. «Эта работа показывает, что соблюдение здорового режима питания идет на пользу, потому что-то, что вы едите, влияет на вас больше, чем думали ранее», — заключили авторы исследования.

Недавно учеными была установлена связь между замедлением старения и содержанием кошек и собак. Наблюдения за испытуемыми заняли до 13 лет.

Олеся Маевская