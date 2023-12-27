Установлена связь между замедлением старения и содержанием кошек и собак

Американские ученые установили связь между замедлением старения и содержанием кошек и собак. Подробности исследования приводятся в журнале Scientific Reports. В числе авторов научной статьи — Эрика Фридманн из Школы сестринского дела Мэрилендского университета (University of Maryland School of Nursing). Вкратце о нем в личном телеграм-канале пишет врач-терапевт Оксана Драпкина.

В исследовании было задействовано 637 в целом здоровых людей, чей возраст — 51 — 101 год. Наблюдение велось от 1 года до 13 лет. У 185 участников (29%) были домашние любимцы. Из них 84 человека содержали собак, 67 — кошек, оставшиеся — других животных. Большинство хозяев собак заявили, что регулярно выгуливают питомцев.

«Для оценки когнитивных функций использовался составной тест, включающий в себя тесты исполнительных и речевых функций, а также более узкие области управляющих функций: скорость обработки информации, внимание, вербальную, невербальную и рабочую память», — уточняет Оксана Драпкина.

Выяснилось, что с возрастом у всех участников исследования снизились когнитивные функции. Однако у владельцев домашних животных процесс шел медленнее.

«Среди владельцев собак снижение когнитивных функций было медленнее у тех, кто выгуливал питомцев. Наличие кошки ассоциировалось с большей сохранностью вербальной (словесной) памяти», — добавила врач-терапевт.

По мнению авторов исследования, такой эффект от содержания питомцев связан с несколькими механизмами.

Во-первых, это увеличение физической активности, благотворно влияющей на когнитивные функции. Во-вторых, во время ухода за любимцем человек переключается между несколькими когнитивными процессами, что способствует активации нейронных связей в мозге. В-третьих, при общении с животным снижается уровень хронического стресса.

Ранее австралийские специалисты из Университета Квинсленда установили связь между шизофренией и содержанием дома кошек. Оказалось, что встречающийся у последних паразит Toxoplasma gondii (T. gondii) может проникнуть в центральную нервную систему человека и повлиять на нейромедиаторы, что приводит в том числе к психическим расстройствам. Исследование раскритиковали в социальной сети, указав на то, что авторы не учитывали другие факторы шизофрении.