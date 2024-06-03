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Как оформить декретное пособие на мужа

И кто еще может уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Источник: Freepik

Женщина может оформить декретные на мужа. О том, как это сделать, «Мелу» рассказала юрист, член Союза юристов-блогеров при АЮР Анастасия Кадушкина.

Она сообщила, что по статье 61 Семейного кодекса РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности. При этом, согласно статье 256 Трудового кодекса РФ, отпуск по уходу за ребенком (полностью либо частично) могут оформить его отец, бабушка, дедушка и опекун.

Если мужчина решит уйти в декрет, он должен будет предупредить об этом работодателя за семь недель. При этом есть важный момент. Уйти в декрет отец ребенка сможет только после того, как у его мамы закончится больничный по беременности и родам. Его выдают на 140 дней, как правило, он длится 70 дней до родов и столько же — после. Иногда (преждевременные роды, кесарево, многоплодная беременность) вторая часть больничного увеличивается до 86 или до 194 дней.

Ранее эксперты рассказали, как можно увеличить пособие по беременности и родам.

Айгуль Сабитова