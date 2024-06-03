Как оформить декретное пособие на мужа

Если мужчина решит уйти в декрет, он должен будет предупредить об этом работодателя за семь недель. При этом есть важный момент. Уйти в декрет отец ребенка сможет только после того, как у его мамы закончится больничный по беременности и родам. Его выдают на 140 дней, как правило, он длится 70 дней до родов и столько же — после. Иногда (преждевременные роды, кесарево, многоплодная беременность) вторая часть больничного увеличивается до 86 или до 194 дней.