Как можно увеличить пособие по беременности и родам?

Пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% среднего заработка — работающим женщинам, в размере стипендии — женщинам, обучающимся по очной форме и в размере денежного довольствия — женщинам, проходящим службу.
Пособие назначают и выплачивают в течение 10 дней с момента подачи заявления и представления документов в СФР. Его размер будет зависеть от среднего заработка за последние два года, стажа и размера декретного отпуска.
Есть несколько вариантов, как беременные женщины могут получать больше денег.
1. Заменить годы для расчета заработка.
Пособие рассчитывается на основе выплат за два года перед отпуском по уходу за ребенком. Например, в 2023 году учитывается заработок за 2022 и 2021 годы. Но если, например, в 2021 году женщина была в отпуске по уходу за ребенком, а заработок за 2020 год был выше, можно заменить период.
2. Учесть зарплату на предыдущей работе.
Если до беременности женщина меняла работу, для расчета декретных можно учесть заработок с прошлого места трудоустройства.
3. Оформить единое пособие.
При низком доходе женщина может получать единое пособие начиная с 6 недель беременности — 50, 75 или 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в месяц. Оно назначается независимо от начисления декретных.
4. Уйти в ежегодный отпуск перед отпуском по беременности.
Он положен беременной, даже если она отработала в организации менее 6 месяцев. Так можно получить отпускные и пособие по беременности и родам. Согласно ст. 260 ТК РФ, перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщина имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы.
5. Уйти в декрет позже.
Если зарплата выше и у женщины есть желание работать, декрет можно взять не в 30 недель, а позже. До этого будет выплачиваться обычная зарплата, а не пособие.
Какая максимальная сумма пособия в 2024 году?
Максимальное пособие зависит от предельной величины базы для начисления страховых взносов в СФР в расчетном периоде. В 2024 году декретное пособие не может превышать:
- 565 562 ₽ ― при одноплодной беременности (140 дней отпуска);
- 630 197 ₽ ― при осложненных родах (156 дней отпуска);
- 783 707 ₽ ― при многоплодной беременности (194 дня отпуска).
Минимальное пособие по беременности и родам зависит от минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024-го общероссийский МРОТ составит 19 242 ₽ в месяц, а декретное пособие будет не ниже:
- 88 565 ₽ (за 140 дней отпуска);
- 98 687 ₽ (156 дней).
- 122 726 ₽ (194 дня).