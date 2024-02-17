Как можно увеличить пособие по беременности и родам?

Пособие рассчитывается на основе выплат за два года перед отпуском по уходу за ребенком. Например, в 2023 году учитывается заработок за 2022 и 2021 годы. Но если, например, в 2021 году женщина была в отпуске по уходу за ребенком, а заработок за 2020 год был выше, можно заменить период.