Как одеваться в жару?

В городах России температура постепенно повышается, а это значит, что пора закупаться кондиционерами и выбирать подходящие наряды, в которых вполне реально чувствовать себя комфортно даже в жару. Эксперты дали несколько советов о том, как правильно одеваться летом.
Носите свободную одежду
Избегайте обтягивающую одежду, так как она задерживает пот на коже, из-за чего вам становится жарче. Исключением является специальная спортивная ткань, предназначенная для быстрого «избавления» от пота. Чтобы чувствовать себя лучше в знойные дни, носите свободную одежду из струящихся тканей. Она, напротив, не мешает естественному процессу испарения влаги, благодаря чему будет легче перенести жару.
Забудьте про наготу
Многие привыкли раздеваться с наступлением лета, однако эксперты считают, что это неправильно. Дело в том, что наряды, которые хоть как-то прикрывают кожу, предотвращают прямое попадание солнечных лучей. Это спасает от тепловых ударов и солнечных ожогов.
Мы можем черпать вдохновение в традиционной одежде стран с очень знойными климатом. Их обитатели носят одежду, которая закрывает большую часть тела и совсем не облегает.
Отдавайте предпочтение «дышащим» тканям
Для повседневной летней одежды выбирайте легкие наряды из натуральных и «дышащих» тканей вроде хлопка и льна. Однако, если собираетесь заниматься спортом на улице, надевайте одежду из синтетической ткани, отводящей влагу. Дело в том, что натуральные волокна впитывают влагу и при обильном потоотделении быстро намокают.
Выбирайте одежду в светлых тонах, не забывая про SPF
Одежда темного цвета поглощает больше ультрафиолетового излучения, чем одежда светлых тонов. Исследователи из Японии провели эксперимент, в ходе которого испытуемые надевали в жаркий день рубашки поло, идентичные друг другу во всем, за исключением цвета. Оказалось, что в темных поло становилось значительно жарче, чем в светлых даже после относительно короткого пребывания на улице.
Но некоторые эксперты утверждают, что все не так просто. Например, одеяния, которые носят бедуины в Северной Африке и на Ближнем Востоке, традиционно черного или темно-синего цвета. По мнению ученых, такой выбор является разумным, потому что, хотя само одеяние поглощает больше тепла, одежда светлых тонов не так эффективно защищает кожу от солнца. Соответственно, выбирая светлую одежду, нужно обильно использовать SPF-крем, а при выборе темной одежды отдавать предпочтение натуральным и легким тканям.
Помните про функциональные аксессуары
Чтобы дополнительно защитить себя от солнечных лучей, надевайте соломенные шляпы с большими краями или используйте зонтики от солнца (они, кстати, очень популярны в Китае и Японии). Ну, и не пренебрегайте открытой обувью, ведь она обеспечивает дополнительную вентиляцию.
Одевайтесь правильно, чтобы оградить себя от негативных последствий. Они, кстати, научно доказаны: ученые Калифорнийского университета обнаружили разрушительное воздействие жары на кишечник, печень и мозг пожилых людей.
Кристина Корчанова