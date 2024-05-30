Как одеваться в жару?

Но некоторые эксперты утверждают, что все не так просто. Например, одеяния, которые носят бедуины в Северной Африке и на Ближнем Востоке, традиционно черного или темно-синего цвета. По мнению ученых, такой выбор является разумным, потому что, хотя само одеяние поглощает больше тепла, одежда светлых тонов не так эффективно защищает кожу от солнца. Соответственно, выбирая светлую одежду, нужно обильно использовать SPF-крем, а при выборе темной одежды отдавать предпочтение натуральным и легким тканям.