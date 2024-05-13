Обнаружено разрушительное воздействие жары на печень и мозг

В ходе экспериментов специалисты подвергали пожилых мышей тепловому стрессу. У животных наблюдалось значительное увеличение выработки ORM2 — вырабатываемого печенью белка. В контрольной группе мышей, не подвергавшихся стрессу, изменений не наблюдалось, что является доказательством вредного воздействия.