Как навести порядок на кухне: 7 советов

Нам всегда кажется, что сперва нужно прибрать все, что на виду, а добраться до задних стенок ящиков как-нибудь успеется. Но если вы наведете порядок внутри, у вас появится больше места для хранения, и вы сможете спокойно обдумать, что и куда поставить, вместо того чтобы судорожно искать свободный уголок для очередной банки. К тому же, начиная уборку «издалека», можно найти посуду или даже продукты, про которые вы давно забыли.