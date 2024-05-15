Как навести порядок на кухне: 7 советов

Кухня — одна из главных комнат в доме. И именно поэтому в ней часто царит бардак: у многих из нас нет сил и времени, чтобы всегда поддерживать все в чистоте. Профессиональный дизайнер интерьеров Кэтрин Блэклер поделилась с газетой The Guardian несколькими простыми правилами, которые помогут сделать кухню удобнее и чище.
Особенно это актуально для тех, кто работает из дома, зачастую — как раз за кухонным столом. Итак:
1. Начните уборку с самого дальнего угла
Нам всегда кажется, что сперва нужно прибрать все, что на виду, а добраться до задних стенок ящиков как-нибудь успеется. Но если вы наведете порядок внутри, у вас появится больше места для хранения, и вы сможете спокойно обдумать, что и куда поставить, вместо того чтобы судорожно искать свободный уголок для очередной банки. К тому же, начиная уборку «издалека», можно найти посуду или даже продукты, про которые вы давно забыли.
2. Разбейте кухню на «зоны»
Всё, чем вы пользуетесь регулярно, должно храниться на уровне вашего роста, чтобы легко было дотянуться, а затем сразу положить на место. Верхние ящики, нижние полки и столешница — место для основных приборов, посуды и специй, которыми вы пользуетесь чаще всего.
Чуть дальше храните предметы, которые используете не так часто. А на самых дальних полках — то, что вы не будете ставить обратно (например, консервные банки, которые после открытия переедут в холодильник).
3. Укладывайте одно в другое
Места мало, а посуды всегда много — советуем купить наборы кастрюль, контейнеров или мисок, которые легко укладываются одна в другую и в итоге занимают совсем мало места. Правда, со сковородками обычно все равно приходится повозиться.
4. Выделите место для бардака
Совсем избежать беспорядка невозможно, поэтому его нужно локализовать. Выделите большую миску или открытую полку для всех предметов, которые обычно раскидываете по поверхностям кухни. Когда пространство заполнится — это сигнал, что пришло время уборки.
5. Контейнеры — ваши лучшие друзья
С их помощью можно организовать пространство внутри ящиков, аккуратно хранить недоеденные блюда; а если пересыпать в контейнеры все крупы и специи, кухня приобретет совершенно другой вид. Можно организовывать пространство по темам (крупы, специи, выпечка) или задачам (все для завтрака, все для супа).
Для сыпучих продуктов лучше использовать прозрачные контейнеры — так вы точно будете знать, что внутри.
6. Уберите все с основной поверхности для готовки
По возможности, конечно, — но это сразу выделит дополнительное место. Чашки можно повесить на крючки, доски — тоже подвесить или поставить вертикально.
7. Закупайтесь оптом с умом
Если вы решили сэкономить и удачно купили много какого-то товара, он тут же займет значительное место на кухне. Выделите небольшое пространство где-нибудь еще в квартире, и храните свои «стратегические резервы» там. К тому же, так будет проще свериться перед следующим походом в магазин, запасов каких товаров у вас достаточно на год вперед. Или — второй вариант — закупайтесь по выгодной цене вместе с друзьями, а потом делите купленное поровну.
Организация порядка в доме — непростое дело. Например, уходовую косметику не стоит хранить в ванной — недавно мы рассказывали, почему.
Георгий Мазуркевич