Почему нельзя хранить косметику в ванной

Кроме того, как пояснила врач, температура, влажность и свет влияют на сроки хранения косметики. При нарушении допустимых условий хранения средств они испортятся раньше заявленного срока (обозначается на упаковке как значок с открытой баночкой и указанием времени использования, например 6 М (6 месяцев), 12 М (один год), 24 М (два года) и т. д. ).