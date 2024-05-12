Почему нельзя хранить косметику в ванной

Хранить в ванной можно только средства для очищения кожи и снятия макияжа. Другую декоративную косметику необходимо уносить из мокрой зоны после использования. Об этом рассказала «Москве 24» врач-косметолог Елена Романенко.
Почему многие косметические средства нельзя хранить в ванной?
По словам дерматолога, в ванной комнате происходят постоянные перепады температур и влажности, что создает условия для размножения нежелательной микрофлоры в косметике. Это влияет на физико-химические свойства продуктов.
Кроме того, как пояснила врач, температура, влажность и свет влияют на сроки хранения косметики. При нарушении допустимых условий хранения средств они испортятся раньше заявленного срока (обозначается на упаковке как значок с открытой баночкой и указанием времени использования, например 6 М (6 месяцев), 12 М (один год), 24 М (два года)
Где еще не стоит хранить косметику?
Романенко также назвала неудачным местом хранения кухню. Кроме того, не стоит оставлять средства рядом с батареей, на подоконнике и на открытых поверхностях, отметила врач.
Где лучше хранить косметику?
Оптимальной температурой хранения для большинства уходовых средств считается +15…+25 °С, заявила косметолог. Она рекомендует хранить косметику на туалетном столике, защищенном от прямых солнечных лучей и высокой влажности.
Если в помещении выше 25 градусов, Романенко советует убрать косметические средства на дверцу холодильника, где температура составляет 12 градусов. Но она предупреждает: не стоит хранить в холодильнике средства с плотной консистенцией, так как под влиянием низких температур их текстура может измениться, и, как следствие, — снизится эффективность. Оправданно постоянно хранить в холодильнике средства с органическим составом, с минимумом консервантов, добавила косметолог.
Источник: https://www.m24.ru.