Как чувствовать себя лучше после бессонной ночи?

Чувствовать себя приемлемо после бессонной ночи непросто: постоянно хочется спать, а сил работать или учиться попросту нет. И это лишь внешние факторы, на деле все гораздо тревожнее. Эксперты утверждают, что недосыпание может нанести значительный ущерб вашему разуму и телу. Как показали исследования, недостаток сна даже на одну ночь провоцирует такие физические «недомогания», как затруднение дыхания, головные боли и желудочно-кишечные расстройства. Однако все же есть несколько способов, как в крайних случаях этого избежать.