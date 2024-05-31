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Как чувствовать себя лучше после бессонной ночи?

Закрытие квартала, ночной концерт или текущая сессия оставили без сна? Эксперты рассказали, как чувствовать себя лучше на следующий день.

Источник: Drazen Zigic на Freepik

Чувствовать себя приемлемо после бессонной ночи непросто: постоянно хочется спать, а сил работать или учиться попросту нет. И это лишь внешние факторы, на деле все гораздо тревожнее. Эксперты утверждают, что недосыпание может нанести значительный ущерб вашему разуму и телу. Как показали исследования, недостаток сна даже на одну ночь провоцирует такие физические «недомогания», как затруднение дыхания, головные боли и желудочно-кишечные расстройства. Однако все же есть несколько способов, как в крайних случаях этого избежать.

Побудьте на солнце

Естественный солнечный свет или искусственное освещение синего спектра сигнализирует организму о пробуждении, помогая проснуться. Даже, если ночью вам не удалось сомкнуть глаз, создайте ситуацию искусственного пробуждения, проведя некоторое время в хорошо освещенном пространстве. Это способствует перезагрузке циркадной системы.

Утренний свет изменяет колебания ваших генов циркадных часов как на клеточном, так и на молекулярном уровне. Он же выравнивает внутренние ритмы, будь то кровяное давление, частота сердечных сокращений или уровень кортизола.

Доктор Филлис Зи
директор Центра циркадной медицины и медицины сна Северо-Западного университета в Чикаго

Встряхнитесь

Исследования показывают, что легкая физическая активность может улучшить кровообращение и повысить бдительность, помогая быстрее избавиться от сонливости. Поэтому на утро нужно сделать разминку или заняться йогой. Научно доказано, что это снизит стресс и взбодрит.

Расслабьтесь

Недостаток сна тесно связан со снижением эмпатии и эмоциональной дисфункцией, что часто приводит к конфликтным ситуациям. После бессонной ночи мозг также теряет способность работать эффективно, что сказывается на навыках справляться со стрессом. При возникшей раздражительности постарайтесь успокоиться и принять ситуацию, чтобы не потратить остатки энергии и стать участником конфликта.

Не пейте кофе

Вопреки распространенным заблуждениям, не стоит злоупотреблять кофеином в течение дня, если вы боретесь с сонливостью. Напиток лишь на время избавит вас от проблемы, в скором времени забрав энергию вдвойне. Вместо кофе-паузы лучше вздремните 20 минут в тихом и темном месте. Исследования показывают, что короткий дневной сон может улучшить бдительность, настроение и когнитивные способности, помогая вам быстро восстановиться после недосыпания.

Ну, а по прошествии дня сразу отправляйтесь в постель за дозой полноценного крепкого сна. Кстати, вы знаете, что женщины чаще страдают от недосыпа? Недавние исследования показывают, что это имеет серьезные последствия.

Кристина Корчанова