Как часто нужно пылесосить в квартире?

Пылесос помогает делать так, чтобы в квартире было чисто — это понятно. Но еще вместе с мелким мусором и крошками пылесос всасывает невидимую пыль, аллергены и прочие вещества, которые вредят здоровью: после уборки заметно становится легче дышать. Кроме того, если регулярно пылесосить ковры и пол, они прослужат вам дольше: пыль (и особенно песок) обладают абразивными свойствами, понемногу царапая и портя поверхность, на которой лежат, когда вы по ней ходите. Как использовать технику для уборки максимально эффективно, делится научный портал Popular Science.
От чего зависит частота уборки
- Вид покрытия. Если у вас есть ковер, специалисты рекомендуют пылесосить как минимум раз в неделю; а в тех пространствах, где вы ходите чаще (гостиная, прихожая, коридоры) — два или три раза в неделю. Твердые покрытия, вроде паркета, плитки или ламината, чаще одного раза в неделю пылесосить необязательно — можно иногда просто подметать.
- Домашние животные. Собаки, кошки и другие питомцы очень милые, но оставляют после себя много грязи, шерсти и пыли — особенно если выходят на улицу погулять. Чтобы поддерживать дом в чистоте и минимизировать уровень аллергенов, которые переносятся с шерстью, рекомендуется пылесосить два-три раза в неделю.
- Размер жилища. Важна как площадь, так и число жильцов. Чем больше площадь, тем чаще стоит пылесосить, потому что пыль оседает везде.
- Проблемы со здоровьем. Если вы или те, кто живет с вами, страдают от аллергии, пылесосить стоит раз в два дня или даже ежедневно (особенно когда у вашего аллергена сезон). Регулярная уборка поможет свободнее дышать и убережет здоровье, ведь аллергия может прогрессировать.
- Высокая проходимость. Прихожая, коридоры и гостиная загрязняются быстрее остальных пространств. Если вы пылесосите раз в неделю, лучше еще раз в неделю уделять внимание этим зонам, чтобы грязь не разносилась по всему дому.
- Другие поверхности. Помните: пылесосить нужно не только пол. Мягкая мебель, шторы и матрасы тоже собирают в себе пыль и грязь, и их тоже стоит время от времени чистить — особенно если у вас есть аллергия.
Как пылесосить эффективно
Чтобы качественно прибраться в квартире, недостаточно просто пройтись пылесосом по всем поверхностям. Вот несколько советов, как сделать уборку эффективнее:
- Правильно подберите пылесос. Вертикальные и беспроводные пылесосы с вращающимися щетками удобнее для ковров и мягких поверхностей, а канистровые с мягкими щетками — для твердых полов. Если у вас есть аллергия, важно, чтобы в пылесосе был HEPA-фильтр.
- Пылесосьте не спеша и тщательно — так пылесос удалит больше частичек грязи. Там, где вы ходите чаще, стоит пройтись щеткой несколько раз под разными углами.
- Регулярно вынимайте мусор из пылесоса. Чем больше в пылесосе мусора, тем менее эффективно он всасывает новый.
- Чистите или меняйте фильтры — пылесос с грязным фильтром хуже работает, а часть пыли выбрасывает назад в воздух. Прочитайте инструкцию.
- Не забывайте про насадки — они помогают лучше чистить углы и труднодоступные места.
- Перед тем, как пылесосить, можно подмести пол — убрав крупный мусор, вы не будете отвлекать на него пылесос, и в трубе ничего не застрянет. Кроме того, так вы меньше рискуете, что пылесос всосет какую-нибудь мелкую ценную вещь, вроде детали конструктора или сережки.
- После того, как вы закончили пылесосить, стоит промыть поверхности влажной тряпкой — так уборка получится максимально эффективной.
А если у вас есть домашняя библиотека, ее лучше чистить без пылесоса — в отдельном материале рассказали, как правильно ухаживать за книгами.
Георгий Мазуркевич