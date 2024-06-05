Как часто нужно пылесосить в квартире?

Пылесос помогает делать так, чтобы в квартире было чисто — это понятно. Но еще вместе с мелким мусором и крошками пылесос всасывает невидимую пыль, аллергены и прочие вещества, которые вредят здоровью: после уборки заметно становится легче дышать. Кроме того, если регулярно пылесосить ковры и пол, они прослужат вам дольше: пыль (и особенно песок) обладают абразивными свойствами, понемногу царапая и портя поверхность, на которой лежат, когда вы по ней ходите. Как использовать технику для уборки максимально эффективно, делится научный портал Popular Science.