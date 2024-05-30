Десять советов, как хранить книги

Книги — не только источник знаний, но еще красивые (а часто и дорогие) предметы, которые украшают интерьер и могут стать семейным достоянием. Но, если хранить книги неправильно, постепенно они могут начать портиться: выцветать, разбухать, искривляться или даже заражаться грибком. Чтобы не столкнуться с неприятным сюрпризом на книжном шкафу через 5−10 лет, советуем следовать нескольким простым правилам, о которых пишет портал Popular Science.
1. Подберите обстановку
Идеальная температура для хранения книг — 18−21°C. Резкие перепады будут плохо влиять на материалы, из которых сделаны книги. Идеальная влажность — 40−50%. Если в помещении слишком сухо, бумага станет хрупкой, а, если слишком влажно — книги разбухнут и появится плесень.
2. Выберите стеллаж
В дереве или лакировочном покрытии стеллажа могут оказаться кислоты, которые испортят корешок книги при длительном контакте — убедитесь, что такие химикаты при изготовлении мебели не использовались. Металлические стеллажи для книг безопаснее (поэтому в библиотеках часто используют как раз их).
3. Прячьте книги от прямых солнечных лучей
Ультрафиолет в солнечном свете портит изображение на страницах (они «выгорают») и увеличивает кислотность бумаги, от чего она быстрее стареет. Чтобы книги сохранились в первозданном виде, поставьте стеллаж так, чтобы на него не падал солнечный свет. Покрытие от ультрафиолета на окнах (или просто шторы) тоже помогут. Лампы дневного света испускают ультрафиолетовое излучение, поэтому они тоже вредят книгам. В идеале на стеллаж вообще не должен попадать прямой свет.
4. Берите книги чистыми руками
Чтобы книги служили долго, не берите их грязными руками — жир и грязь с пальцев впитаются в бумагу и останутся на ней навсегда. Такая бумага выглядит неприятно и, кроме того, становится более хрупкой и ломкой. Перчатки надевать необязательно, достаточно просто вымыть руки перед чтением.
5. Берегите корешок
Если слишком активно перегнуть корешок книги, он потрескается, а страницы могут начать отклеиваться. При чтении лучше класть книгу на ровную поверхность или специальную подставку — если держать книгу на весу за одну из половин, это создаст лишнее напряжение на корешок.
6. Проверяйте книги
Регулярно проверяйте, нет ли в домашней библиотеке следов жучков — если не заметить их вовремя, то они могут нанести серьезный вред. Маленькие дырочки или погрызенный край явно говорят о том, что в книгах кто-то завелся. Чтобы минимизировать вероятность появления паразитов, храните книги в чистом и вентилируемом помещении. Не забывайте время от времени вынимать книги и протирать с них пыль. Также лучше поставить стеллаж на ножки и не прислонять его вплотную к стене.
7. Используйте бескислотные материалы
Чтобы книги не испортились в результате долговременного хранения, подбирайте упаковку из бескислотных материалов: стеллажи, коробки и все, в чем вы решите хранить книги. Иначе со временем бумага будет желтеть и становиться более ломкой. Для домашнего архива или фотоальбомов тоже стоит использовать обложки и альбомы с нейтральным pH.
8. Чините книги
Если вы порвали страницу или повредили обложку, лучше сразу починить книгу — но сделать это правильно — специальным бескислотным скотчем или клеем, которые не вызовут других повреждений впоследствии.
9. Не забывайте про уборку
Регулярно подметайте пыль с книг, полок и вокруг стеллажа. Желательно делать это мягкой щеткой, которая не нанесет абразивных повреждений страницам и поможет бережно удалить пыль.
10. Оцифруйте книги
Если у вас есть редкие и ценные издания, стоит задуматься о том, чтобы оцифровать их. Этим активно занимаются библиотеки и архивы, но можно задуматься и обычному человеку — главное использовать качественный книжный сканер, который не повредит книгу и позволит полноценно передать ее содержимое в цифровой формат.
Что делать, если книги намокли?
Стряхните воду и поставьте книги вертикально на полотенце, раскрыв их. Проложите страницы бумажными полотенцами и замените их, когда они намокнут. Сушить книги стоит в проветриваемом помещении — можно использовать вентилятор. Когда книги высохнут, положите их под пресс, чтобы страницы разгладились.
Конечно, повреждения появляются на книгах не через день и не через месяц, но, если вы хотите сохранить свою домашнюю библиотеку на много лет, эти правила вам помогут. И тогда ваша книга сохранится на долгие годы — как финский роман, который вернули в библиотеку через 84 года.
Георгий Мазуркевич.