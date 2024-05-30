Десять советов, как хранить книги

Регулярно проверяйте, нет ли в домашней библиотеке следов жучков — если не заметить их вовремя, то они могут нанести серьезный вред. Маленькие дырочки или погрызенный край явно говорят о том, что в книгах кто-то завелся. Чтобы минимизировать вероятность появления паразитов, храните книги в чистом и вентилируемом помещении. Не забывайте время от времени вынимать книги и протирать с них пыль. Также лучше поставить стеллаж на ножки и не прислонять его вплотную к стене.