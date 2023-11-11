К 2050 году вирусные эпидемии убьют в 12 раз больше людей

Согласно новому исследованию группы ученых из США, патогены, когда-то содержавшиеся в изолированных популяциях животных, спровоцировали большую часть смертельных эпидемий за последние полвека, установив тенденцию, которая с годами ухудшается. Научная работа опубликована в журнале BMJ Global Health.

Согласно мета-анализу данных с 1963 по 2019 годы, показатели заразившихся от животных людей ежегодно росли почти на 5% в год, при этом смертность ежегодно увеличивалась на 8,7%.

Если брать эту тенденцию в расчет, можно предположить, что к 2050 году количество смертей будет как минимум в 12 раз больше, чем за 2020 год.

Несмотря на то, что ученым известно, что человеческая деятельность, принудительное и вынужденное изменение многих экосистем и глобальное потепление влияют на появление и развитие эпидемий, это затрудняет долгосрочные оценки возможных вспышек болезней. Исключив из мета-анализа пандемию COVID-19 (из-за ее резонансных последствий), авторы работы остановились на нескольких вирусах, передающихся животными — Коронавирус SARS 1, филовирусах (Эбола, вирус Мачупо, вызывающий геморрагическую лихорадку) и вирус Нипах.

У исследователей осталось 75 случаев эпидемий из 24 стран, в которых распространителями являлись животные. Отслеживая их возникновение и используя количество смертей в качестве показателя тяжести каждой вспышки, ученые пришли к выводу о том, что филовирусы были самыми смертоносными: за изучаемый период было зарегистрировано более 15 700 смертей.

Для сравнения, SARS-CoV-1 унес всего 922 жизни, хотя это произошло на фоне всего двух вспышек в период с 2002 по 2004 год, а вирусы Мачупо и Нипах вместе стали причиной 529 смертей. Хотя события кажутся фрагментированными и растянутыми на десятилетия, исследователи говорят, что эпидемии не являются результатом случайных действий и несут в себе признаки тревожной тенденции.

«Если она сохранится, мы ожидаем, что эти патогены вызовут в 4 раза больше побочных эффектов и в 12 раз больше смертей в 2050 году по сравнению с 2020 годом», — пишет команда в своей работе. При этом такой результат будет ждать человечество вне действующего коронавируса и форс-мажорных эпидемий.

Недавно российские ученые заявили, что в России ожидается тридемия, или тройная эпидемия, включающая сезонные вирусы, грипп и COVID-19.

Олеся Маевская