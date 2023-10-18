Российские медики ожидают тройную эпидемию вирусов

«У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно», — приводит ее слова пресс-служба Новгородского университета.

Специалист подчеркнула, что необходимо также учитывать возможное развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций и обострение хронических болезней. Тем не менее врачи полностью готовы к сезону, отметила она. По словам Эсауленко, имеются клинические рекомендации, постоянно совершенствуются возможности диагностики, а также появляются новые лекарства.

По ее словам, коронавирус уже не так опасен, как в начале пандемии. Теперь он легче переносится, но при этом выросла его заразность, к тому же появляются новые штаммы, такие как «Эрис» и «Пирола».