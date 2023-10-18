09:12 (мск), источник: © РИА Новости

Российские медики ожидают тройную эпидемию вирусов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. В России ожидается тридемия, или тройная эпидемия, включающая сезонные вирусы, грипп и COVID-19, сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко на всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Новый сезон — старые проблемы» в Великом Новгороде.

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Источник: AP 2023

«У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно», — приводит ее слова пресс-служба Новгородского университета.

Специалист подчеркнула, что необходимо также учитывать возможное развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций и обострение хронических болезней. Тем не менее врачи полностью готовы к сезону, отметила она. По словам Эсауленко, имеются клинические рекомендации, постоянно совершенствуются возможности диагностики, а также появляются новые лекарства.

По ее словам, коронавирус уже не так опасен, как в начале пандемии. Теперь он легче переносится, но при этом выросла его заразность, к тому же появляются новые штаммы, такие как «Эрис» и «Пирола».

В Великом Новгороде проходит всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Новый сезон — старые проблемы», посвященная респираторному сезону 2023−2024 годов. В ней принимают участие в том числе практикующие врачи из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Калужской области.

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