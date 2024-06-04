Изолированному племени Марубо провели интернет

Теперь же, как могло показаться, наступила современная идиллия, однако, как признали многие жители Марубо, Интернет принес с собой также немало проблем. Так, лидер племени Марубо Энок Марубо, сыгравший важную роль в распространении Starlink среди своего народа, сказал, что в первые дни большой проблемой было то, что люди не охотились и не выращивали пищу, потому что были зависимы от своих телефонов.