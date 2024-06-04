Изолированному племени Марубо провели интернет

Народ колумбийского племени Марубо обитает в одном из самых изолированных уголков планеты, и, хотя у них есть контакты с внешним миром, племя веками сохраняло традиционный образ жизни. И даже сейчас, вопреки технологическим возможностям, жители Марубо живут в общих хижинах вдоль городской реки, охотятся и выращивают продукты пропитания.
До недавнего времени в племени не было интернета, но все изменилось 9 месяцев назад: жители Марубо в течение нескольких дней шли по густому тропическому лесу, каждый с двумя антеннами на спине, чтобы провести «беспроводной» интернет.
Журналисты New York Times посетили племя, чтобы выяснить, какое влияние Интернет оказал на его жителей. Когда они прибыли, команда увидела подростков, просматривающих ленту социальных сетей, мужчину, который отправлял смс своей девушке, и группу «болельщиков», собравшихся вокруг телефона, транслирующего футбольный матч.
Многие представители племени отметили преимущества интернета, включающие возможность общаться с близкими, получать образование и делиться своим образом жизни с другими. Более того, интернет-соединение даже спасло жизни некоторым жителям. Дело в том, что появления Starlink, когда возникала чрезвычайная ситуация, Марубо использовали любительское радио, чтобы отправить сообщение через несколько деревень, которое в конечном итоге доходило до властей. Соответственно необходимая помощь не всегда могла быть оказана из-за отсутствия хорошей связи с внешним миром.
Теперь же, как могло показаться, наступила современная идиллия, однако, как признали многие жители Марубо, Интернет принес с собой также немало проблем. Так, лидер племени Марубо Энок Марубо, сыгравший важную роль в распространении Starlink среди своего народа, сказал, что в первые дни большой проблемой было то, что люди не охотились и не выращивали пищу, потому что были зависимы от своих телефонов.
В деревне, если ты не охотишься, не ловишь рыбу и не выращиваешь растения, ты ничего не ешь.
73-летняя жительница деревни Тсайнама Марубо также сказала, что интернет плохо влияет на племя из-за утраты самобытной культуры и зарождения вредных привычек.
Молодые люди стали ленивыми из-за Интернетаю. Они изучают обычаи белых людей.
Более того, интернет «познакомил» Марубо со своими главными пороками вроде мошенничества, жестоких видеоигр, графической порнографии, оскорбительных сообщений незнакомцев и групповых чатов с местными сплетнями. Они уже оказали значительное влияние на народ Марубо, проявив в некоторых его жителях отрицательные качества.
В связи с многочисленными проблемами старейшины племени недавно приняли решение включать интернет теперь только на два часа утром, на пять часов вечером и на весь день в воскресенье. Однако пока неизвестно, окажет ли это положительное влияние на «чистый разум» местных или же интернет станет камнем преткновения для разных поколений и представителей Марубо.
Кстати, совсем недавно Илон Маск, владелец сети Starlink, увидел потенциал в исследованиях спутников Юпитера. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.
Кристина Корчанова