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Маск увидел потенциал в исследованиях спутников Юпитера

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в результате будущих исследований спутников Юпитера будет получено много новой информации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X в субботу, 1 июня.

Источник: AFP 2023

«На спутниках Юпитера мы найдем много интересного», — сообщил Маск.

Таким образом глава компании прокомментировал материал научно-популярного ресурса Black Hole о Каллисто — втором по величине спутнике газового гиганта, изображение которого направил на Землю космический аппарат Galileo.

Каллисто является вторым крупнейшим спутником Юпитера после Ганимеда. Это наиболее удаленный от планеты астрономический объект среди галилеевых спутников (четырех крупнейших спутников Юпитера, среди которых помимо двух упомянутых числятся также Ио и Европа). Каллисто состоит из льда и камня в примерно равном соотношении. Также на поверхности спутника при помощи спектроскопии было выявлено наличие углекислого газа и органики.

Ранее, 6 мая, Маск заявил, что на колонизацию галактики потребуется около миллиона лет. Также он четко дал ответ, что признаков жизни инопланетных существ обнаружено не было, и посчитал забавным то, что многие, кто не верит, что человек побывал на Луне, уверены, что инопланетяне существуют. Однако, по его словам, в ходе исследования космоса человечество может найти «остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации».