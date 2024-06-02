Маск увидел потенциал в исследованиях спутников Юпитера

Ранее, 6 мая, Маск заявил, что на колонизацию галактики потребуется около миллиона лет. Также он четко дал ответ, что признаков жизни инопланетных существ обнаружено не было, и посчитал забавным то, что многие, кто не верит, что человек побывал на Луне, уверены, что инопланетяне существуют. Однако, по его словам, в ходе исследования космоса человечество может найти «остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации».