Изменение климата сокращает продолжительность жизни на полгода

Согласно исследованию, опубликованному в журнале открытого доступа PLOS Climate Амитом Роем, сотрудником Университета науки и технологий Шахджалала (Бангладеш) и Новой школы социальных исследований (США), изменения климата влияют на продолжительность жизни. Погода напрямую влияет на здоровье людей — как физическое, так и психологическое.

Хотя взаимодействие как таковое существует уже давно, до этого ученые не устанавливали прямой связи между климатом и продолжительностью жизни.

В работе представлены данные о средней температуре, количестве осадков и продолжительности жизни в 191 стране за период с 1940 по 2020 годы. Автор разработал первый в своем роде составной индекс изменения климата. Расчеты с этим показателем доказали, что повышение глобальной температуры на 1 градус связано с уменьшением средней продолжительности жизни человека примерно на 0,44 года, то есть примерно шесть месяцев и одну неделю.

При этом женщины и отдельные люди в развивающихся странах страдают непропорционально сильно. Доктор Рой надеется, что сводный индекс изменения климата будет полезным показателем для ненаучной общественности и поможет странам в борьбе с последствиями изменения климата. Автор также отметил, что особое значение, как выявил мета-анализ, оказывают снижение выбросов парниковых газов и умение организма адаптироваться к изменениям в окружающей среде.

Недавно ученые выяснили, что разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин сокращается, несмотря на неблагоприятные порой условия жизни для представителей обоих полов.

Олеся Маевская