Избыточный вес в семь лет связан с депрессией в 14 лет

Сотрудники Лондонского университетского колледжа выявили связь между симптомами депрессии и избыточной массой тела в детстве. Причем у девочек взаимосвязь выражена сильнее, чем у мальчиков. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Psychiatry.

Индекс массы тела может влиять на развитие депрессии разными путями: физиологическими (к ним относятся нарушения в обмене веществ), социальными (например, буллинг, дискриминация, унижение) и психологическими (неудовлетворенность собственным телом). У взрослых эти факторы задействованы в совокупности, у детей же процессы до сих пор не были изучены.

Поэтому ученые решили восполнить пробел в этой области. Они воспользовались данными Millennium Cohort Study (MCS) — общепопуляционной когортой британских детей, родившихся с 1 сентября 2000 по 11 января 2002 года. Их интересовало, есть ли связь индекса массы тела (ИМТ) в семь лет и симптомы депрессии в 14 лет. В выборку вошли 13135 участников. Средний возраст всех составит 7,2 года.

Повышение ИМТ на величину одного стандартного отклонения в семилетнем возрасте оказалось связано с более выраженными симптомами депрессии в 14-летнем и большей неудовлетворенностью собственным телом в 11-летнем. При этом у девочек эта связь оказалось выраженней, чем у мальчиков, в два раза.

Исследователи подчеркнули, что важно контролировать массу тела в детстве, а также следить за тем, чтобы большой вес не стал причиной чувства стыда и неприязни к своему телу, так как это все может привести к депрессии.

Ранее стало известно, что долги путь до места работы приводит к депрессии.

Анна Морозова