Итальянка выдумала пять детей и получила пособия на 111 тысяч евро

Итальянку Барбару Иоле приговорили к 20 месяцам тюрьмы за подделку документов ради получения пособий, пишет La Repubblica. Между 2014 и 2019 годами она якобы родила пятерых детей и 12 раз беременела.
В результате махинаций женщина получила 111 тысяч евро (10,9 миллионов рублей). Чтобы получить больше денег, 7 из 12 вымышленных беременностей, согласно заявлениям Барбары, закончились выкидышами.
Женщина зарегистрировала пятерых детей: Бенедетту, Анжелику, Абрамо, Летицию и Израэля. Внимание полиции привлекла именно плодовитость Иоле.
В ходе расследования выяснилось, что в роддоме они не были зафиксированы ни разу, а никаких детей на самом деле нет. Помощник «роженицы», ее сожитель Давиде Пиццинато, который делал фальшивые справки от врачей, приговорен к семи месяцам тюремного заключения.
Недавно ученые выяснили, что многодетность, как и бездетность, приводят к ранней смерти. Выход есть — родить оптимальное количество детей.
Олеся Маевская