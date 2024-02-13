Итальянка выдумала пять детей и получила пособия на 111 тысяч евро

В ходе расследования выяснилось, что в роддоме они не были зафиксированы ни разу, а никаких детей на самом деле нет. Помощник «роженицы», ее сожитель Давиде Пиццинато, который делал фальшивые справки от врачей, приговорен к семи месяцам тюремного заключения.