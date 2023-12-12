Многодетность, как и бездетность, приводят к ранней смерти
Выход есть — родить оптимальное количество детей.
Выход есть — родить оптимальное количество детей.
Команда ученых из Китая и США изучила данные более 276 тысяч людей, содержащихся в британском биобанке. В частности, им была интересно влияние количества детей на продолжительность жизни их родителей. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, жизнь короче у многодетных людей.
В фокусе внимания ученых были 583 генетические мутации, отвечающие за повышенную рождаемость. В последние десятилетия они, к слову, стали встречаться чаще. Однако вместе с плодовитостью обладатели данной мутации обрекают себя на раннюю смерть.
«Естественному отбору нет дела до того, сколько мы проживем после того, как выполнили свою репродуктивную функцию», — объясняет один из авторов исследования профессор Цзяньчжи Чжан. Популяция таким образом регулирует саму себя: у счастливых обладателей «многодетных» мутаций меньше шансов дожить до 76, чем у тех, кого природа наградила «малодетными» мутациями.
Однако становиться чайлдфри из-за этого не стоит. Бездетных естественный отбор тоже не щадит. Выход есть: если вы хотите пожить подольше, то оптимальное количество потомства — два человека. Это оптимальное количество, согласно полученным учеными данным.
Недавно ученые выяснили, что у строгих родителей вырастают психически здоровые дети.
Олеся Маевская