Итальянец отправился в тюрьму, чтобы не быть в Рождество одному

Как передает издание Corriere Roma, 24-летний Марио из Фрозиноне, находящийся под домашним арестом за мелкие преступления, сбежал из дома 22 декабря. Беглец устал от одиночества и таким образом хотел провести каникулы в тюрьме, чтобы встретить Рождество в компании других заключенных.

О своем плане Марио не уведомил адвоката или представителей надзорных органов. Вместо этого он пришел к воротам тюрьмы и попросил арестовать его. Озадаченные офицеры вызвали полицию.

Патруль забрал молодого человека и доставил его обратно домой. Карабинеры заверили, что проинформируют мирового судью, чтобы в ближайшие дни он выслушал Марио и узнал причины странного поступка.

Недавно ученые из Великобритании и Дании выяснили, что одиночество связано с хроническим системным воспалением.