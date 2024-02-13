История создания образов Федора Шаляпина

13 февраля 1873 года в Казани родился великий артист Федор Иванович Шаляпин. Он оказал существенное влияние на развитие мирового оперного искусства, а его образы по сей день воспринимаются как эталон вокального и актерского мастерства. В честь дня рождения Шаляпина мы хотим познакомить вас с образами, которые навсегда вписали имя певца в историю театрального искусства, и рассказать, насколько удивительным был этот человек. К слову, он работал над каждым своим персонажем совместно с костюмерами, декораторами, историками и коллегами по сцене.
Садко
Варяжский гость в опере «Садко» был одной из первых работ Федора Ивановича в Московской частной опере Мамонтова. Савва Иванович Мамонтов, крупный промышленник и меценат, создал собственный оперный театр, на сцене которого шли оперы современных русских композиторов. Помимо Шаляпина в нем работали дирижеры Рахманинов и Ипполитов-Иванов, художники Врубель, Коровин, Поленов, Серов, певица Забела-Врубель. «Впервые в жизни, — вспоминал Шаляпин, — я почувствовал себя свободным, сильным, способным победить все препятствия».
Мамонтов говорил: «Феденька, вы можете делать в этом театре все, что хотите! Если вам нужны костюмы, скажите, и будут костюмы. Если нужно поставить новую оперу, поставим оперу!». Премьера оперы Римского-Корсакова «Садко» состоялась 26 декабря 1897 и стала самым ярким событием театрального сезона Москвы. Главная партия была поручена одному из лучших певцов Русской частной оперы, а Шаляпин исполнял эпизодическую партию Варяжского гостя. Но относился к ней также трепетно и серьезно, как и к большим своим ролям. Образ Садко создавался по рисунку художника Валентина Серова. «Помню, когда я одевался варягом (…), в уборную ко мне влетел сам Валентин, очень взволнованный — все художники были горячо увлечены оперой “Садко” и относились к постановке ее как к своему празднику. — Отлично, черт возьми! — сказал Серов».
Шаляпин создал настолько монолитный образ северного богатыря, что им восхищались даже местные художники. «Он стоял громадный, опираясь на огромную свою секиру, со стальной шапочкой на голове, с обнаженными по плечо руками, могучим лицом с нависшими усами, вся грудь в булате, ноги перевязаны ремнями. Гигантский голос, гигантское выражение его пения, великанские движения его тела и рук, словно статуя ожила и двигается, взглядывая из-под густых, насупленных бровей, — все это было так ново, так глубоко правдиво в картине…» — писал критик Владимир Стасов.
Мефистофель
Злобного духа Шаляпин играл в двух произведениях: в опере Шарля Гуно «Фауст» в 1893 году в антрепризном спектакле в Грузии и в 1899-м на сцене Большого театра. Дебютное выступление, по мнению критиков, не удалось, а второй отзыв прессы будет совсем другим: «Артиста в этот вечер вызывали не менее 30 раз. Кроме того, ему поднесены были шесть венков: пять лавровых и цветочных и один серебряный на изящном щите».
Мировой же дебют Федора Ивановича состоялся на сцене миланского театра «Ла Скала». Его пригласили спеть главную партию в опере Арриго Бойто «Мефистофель». Для этого выступления артист отказался от типичных для роли поз и рыцарского костюма. «Мефистофеля я вижу без бутафории и без костюма, — говорит артист. — Это острые кости в беспрестанном действии».
Музыкальная общественность Милана была в шоке от того, что всемирно известную сцену будет исполнять русский певец. Уже на генеральной репетиции в присутствии композитора Арриго Бойто Шаляпин удивил взыскательную итальянскую публику, когда вышел на сцену в костюме и гриме: он пел полуобнаженным, с нарисованными мускулами и сорвал овации уже в прологе. Больше всего публику поразило, что образ шаляпинского Мефистофеля не соответствовал оперным шаблонам.
Олоферн
Одним из высших достижений Шаляпина была партия Олоферна в опере «Юдифь» Александра Серова, а созданный образ получил титул «гениального» с первого выступления. Артист впервые исполнил партию Олоферна в Русской частной опере в Москве 23 ноября 1898 года, в Большом театре — 4 февраля 1900 года, в Мариинском театре — 21 сентября 1907 года и в парижском театре Шатле — 7 июня 1909 г.
Этот образ связан сразу с тремя именитыми творцами своего времени. Александр Головин так вдохновился образом Шаляпина, что за одну ночь нарисовал артиста в гриме и костюме. Мастерская художника удобно располагалась прямо под крышей Мариинского театра, и в один из вечеров, спев партию ассирийского полководца, Федор Иванович отправился к другу. Образ Олоферна Шаляпину помог создать в том числе Валентин Серов, знаменитый портретист и сын автора оперы.
Тогда он работал над декорациями к опере и познакомил исполнителя роли с образцами искусства древнего Востока. Артист говорил, что он все время обдумывал свое поведение на сцене в образе Олоферна и воспроизводил стилизованные «барельефные» движения, увиденные на материалах Валентина. «Но легко ли будет, возможно ли будет мне при такой структуре фигуры Олоферна заключать Юдифь в объятия?.. Я попробовал — шедшая мне навстречу по тротуару барышня испуганно отшатнулась и громко сказала: какой нахал! — вспоминал Шаляпин. — Я очнулся, рассмеялся и радостно подумал: можно…».
Иван Сусанин
6 мая 1899 года, в год 25-летия оперы в Казани, Шаляпина пригласили выступить на сцене Казанского городского театра в опере имени Глинки «Жизнь за царя». Именно на этой самой сцене в этом спектакле он впервые в жизни выступил перед зрителями в качестве статиста много лет назад. Выступление Федора Ивановича стало праздником для казанцев. В Москве же случился неприятный эпизод.
Шаляпин прибыл исполнять роль Сусанина в Мариинский театр, ему выдали почти карнавальный костюм. К примеру, в качестве обуви для крепкого северного мужика были приготовлены красные сафьяновые сапожки. «О лаптях и не помышляйте, — предупредил Шаляпина костюмер. — Наш директор говорит, что когда представляют русскую оперу, то на сцене отвратительно пахнет щами и гречневой кашей».
В другой свой приезд в Мариинку Шаляпин потребовал для своего Сусанина мужицкий армяк, лапти, онучи и, несмотря на сопротивление, получит желаемое. «Революция свершилась. На самой высокой баррикаде стоял костромской мужик Сусанин в настоящих лаптях», — писал Шаляпин в мемуарах. Эту историю, как и образ оперного певца, вспоминают в театральных кругах по сей день как эталон любви к своему делу.
Борис Годунов
6 января 1911 года в Мариинском театре состоялась премьера новой постановки оперы Модеста Мусоргского. Режиссер спектакля Всеволод Мейерхольд вспоминал: «В игре Шаляпина всегда правда, но не жизненная, а театральная. Она всегда приподнята над жизнью…».
Борис Годунов был любимой ролью Шаляпина в его репертуаре. Именно в честь своего героя артист назвал сына Борисом, который в будущем станет известным скульптором и художником, создавшим сотни обложек для издания The New York Times. Артист так любил оперу, что выучил все партии, даже женские. И говорил, что музыка Мусоргского здесь настолько велика, что в ней видны даже проселочные дороги.
Шаляпин описывал Бориса Годунова как огромного сильного слона, которого окружили и в итоге одолели гиены и шакалы. Для лучшего погружения в роль певец прочитал Пушкина, Карамзина и беседовал с историком Василием Ключевским, который в подробностях описал ему дух и нравы ушедшей эпохи.
Иван Грозный
«Фундамент» образа царя был заимствован артистом из картины Ивана Репина и скульптуры Марка Антакольского «Иван Грозный». Герой был создан Ф Шаляпиным в частной опере Мамонтова, а позже был перенесен артистом в кинематограф без каких-либо изменений.
Шаляпин не только досконально изучал картины и исторические книги, но и внимательно подходил к созданию костюма. Художник Константин Коровин привез с Кавказа хевсурскую кольчугу, но образ не складывался. Первая же реплика Грозного в опере Римского-Корсакова «Псковитянка» звучала почти по-шекспировски: «Войти аль нет?» Шаляпин вспоминал, что характер персонажа сложился, когда ему удалось произнести ее «могучим, грозным, жестоко-издевательским голосом, как удар железным посохом».
Под впечатлением от роли Шаляпина Виктор Васнецов написал своего Ивана Грозного, спускающегося по лестнице. Именно благодаря популярности «Псковитянки» многие поняли, что опера способна сочетать в себе не только музыкальную, но и актерскую, психологически верную составляющую. Артист Малого театра Александр Ленский говорил: «Шаляпин сделал неслыханное чудо с оперой: он заставил нас, зрителей, как бы поверить, что есть такая страна, где люди не говорят, а поют».
Олеся Маевская