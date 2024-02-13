История создания образов Федора Шаляпина

Мамонтов говорил: «Феденька, вы можете делать в этом театре все, что хотите! Если вам нужны костюмы, скажите, и будут костюмы. Если нужно поставить новую оперу, поставим оперу!». Премьера оперы Римского-Корсакова «Садко» состоялась 26 декабря 1897 и стала самым ярким событием театрального сезона Москвы. Главная партия была поручена одному из лучших певцов Русской частной оперы, а Шаляпин исполнял эпизодическую партию Варяжского гостя. Но относился к ней также трепетно и серьезно, как и к большим своим ролям. Образ Садко создавался по рисунку художника Валентина Серова. «Помню, когда я одевался варягом (…), в уборную ко мне влетел сам Валентин, очень взволнованный — все художники были горячо увлечены оперой “Садко” и относились к постановке ее как к своему празднику. — Отлично, черт возьми! — сказал Серов».