Все, везде и всюду: самые смелые эксперименты Мейерхольда

Публику шокировала утрированная условность происходящего на сцене. Люди привыкли, что в театре всё как в жизни — просто, понятно и прямолинейно. А тут вместо живых людей — кукольные маски, вместо реальных событий — символы и впечатления. В «Балаганчике» режиссёр разрушил четвёртую стену и выпустил актёров в просцениум — пространство между зрительным залом и сценой. Так они могли напрямую контактировать с публикой. Вместе с тем Мейерхольд «обнажил» саму сцену: декорации менялись прямо у всех на глазах. Эта условность нужна была для того, чтобы зритель мог стать сотворцом и с помощью воображения достроить смысл сценического действа.