Исследования летучих мышей раскрыли секрет безвредной сахарной диеты
Особенности генов конкретного вида позволяет есть огромное количество фруктов без вреда для здоровья.
Особенности генов конкретного вида позволяет есть огромное количество фруктов без вреда для здоровья.
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что летучие мыши могут потреблять большое количество сладких фруктов без вреда для здоровья. Их исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что у рукокрылых развились специфические физиологические адаптации в поджелудочной железе и почках, позволяющие эффективно перерабатывать сахар и удерживать электролиты.
Диета с высоким содержанием сахара зачастую приводит к диабету, ожирению и даже раку. Тем не менее, фруктовые летучие мыши спокойно живут и не испытывают проблем со здоровьем, ежедневно съедая сладкие фрукты, количество которых в два раза превышает их собственный вес.
«При диабете человеческий организм не может вырабатывать или обнаруживать инсулин, что приводит к проблемам с контролем уровня сахара в крови, — сказал Надав Ахитув, директор Института генетики человека UCSF и ведущий автор статьи. — Но у фруктовых летучих мышей есть генетическая система, которая контролирует уровень сахара. Мы решили изучить ее, чтобы улучшить инсулино- или сахарочувствительную терапию для людей».
Команда Ахитува сосредоточилась на эволюции поджелудочной железы рукокрылых, которая контролирует уровень сахара в крови и почках. Они сравнили фруктовую летучую мышь с хищной кожаной (род гладконосых летучих мышей) и обнаружили, что у первой есть дополнительные клетки, производящие инсулин, и генетические особенности, которые помогают перерабатывать огромное количество сахара.
Каждый день после 20 часов сна летучие мыши просыпаются на четыре часа, чтобы полакомиться фруктами. Затем они возвращаются в свой ареал обитания. Исследователи проанализировали экспрессию генов (какие гены работают или не работают в процессах) и регуляторную ДНК (части ДНК, которые контролируют экспрессию генов), используя метод измерения того и другого в отдельных клетках.
Ученые обнаружили, что состав поджелудочной железы и почек у фруктовых летучих мышей отличается. В их поджелудочной железе было больше клеток для производства инсулина, который заставляет организм снижать уровень сахара в крови, а также больше клеток для производства глюкагона — другого гормона, регулирующего уровень сахара.
Регуляторная ДНК в этих клетках эволюционировала, чтобы «включать» или «выключать» соответствующие гены, отвечающие за метаболизм. С другой стороны, у кожанов было больше клеток для расщепления белка и сохранения воды. Экспрессия генов этих животных была настроена на усвоение пищи, состоящей в большей части из насекомых. Таким образом исследователи получили ценную информацию для исследований диабета у людей.
Недавно ученые выяснили, что жесткая диета может плохо сказываться на похудении. Употребление меньшего количества калорий часто способствуют набору веса.
Олеся Маевская