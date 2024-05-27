Исследования: домашние питомцы вызывают стресс

Как часто вы слышали в детстве в ответ на просьбу завести котенка, что это «не игрушка»? Это действительно так, чтобы стать хорошим владельцем домашнего питомца, о нем нужно заботиться и в материальном плане. Согласно данным исследования за 2023 год, ежегодные расходы на содержание составят $1391 (~ 127 тысяч рублей) — для собак и 1149$ (~ 105 тысяч рублей) — для кошек. И это без учета первоначальных покупок (вроде лотка, поводка и прочего) и внезапных трат на лечение и перевозку животного.