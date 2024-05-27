Исследования: домашние питомцы вызывают стресс

Когда мы планируем завести домашнее животное, мы обычно не думаем о поездках в отделение неотложной ветеринарной помощи, пробуждении от звука рвоты и других стрессовых ситуациях, которые могут возникнуть впоследствии этого решения. В этой статье мы решили поговорить на непопулярную, но очень важную тему, касающуюся трудностей, что преследуют большинство владельцев домашних питомцев. Рассказываем подробнее про самые распространенные случаи, вызывающие стресс у владельцев.
Стресс при разлуке (у питомца и у хозяина)
Согласно опросу, 47% анкетированных американцев, имеющих домашнее животное, испытывали тревогу и стресс, вызванные необходимостью разлуки. Когда им приходилось оставлять животных одних дома (по большей части — собак), они начинали нервничать и думали, как быстрее вернуться домой.
Опрос также показал, что 41% владельцев домашних животных отклонили приглашения на мероприятия различного типа, потому что не хотели оставлять свою собаку дома. Более того, 69% опрошенных предпочли бы работать удаленно, чтобы иметь возможность оставаться дома со своим питомцем.
Стресс, вызванный возможной потерей животного
Многие владельцы домашних животных признались, что боятся навредить своему питомцу, из-за чего постоянно испытывают стресс. Кроме того, они неоднократно отмечали, что испытывают беспокойство из-за того, что их питомец заболеет или убежит. Особенно актуально это для владельцев редких, искусственных пород. Согласно данным исследования, опубликованному в научном журнале SageJournals, бенгальские коты и сфинксы живут меньше других котов (практически в два раза) и часто умирают из-за болезней (что уже говорить о хомяках).
Стресс из-за финансовых обязательств
Как часто вы слышали в детстве в ответ на просьбу завести котенка, что это «не игрушка»? Это действительно так, чтобы стать хорошим владельцем домашнего питомца, о нем нужно заботиться и в материальном плане. Согласно данным исследования за 2023 год, ежегодные расходы на содержание составят $1391 (~ 127 тысяч рублей) — для собак и 1149$ (~ 105 тысяч рублей) — для кошек. И это без учета первоначальных покупок (вроде лотка, поводка и прочего) и внезапных трат на лечение и перевозку животного.
Стресс от одной только мысли, что животного не с кем оставить
Наверняка каждый владелец домашнего животного хотя бы раз сталкивался с проблемой того, что питомца не с кем оставить из-за поездки или переезда. Особенно остро этот вопрос встает для тех, кто арендует жилье, ведь во многие квартиры с кошками и собачками заезжать нельзя. Согласно исследованию компании Mars Petcare, в России проживает более 4,1 млн бездомных животных. Многих из них намеренно «выставили» бывшие владельцы из-за аллергии или переезда.
Стресс владельцев «крупных» собак
Многие владельцы таких пород, как бультерьер и доберман, сталкивались со страхом нападения животного и страхом «нападения» НА животное из-за потенциальной агрессивности. В ответ на данное беспокойство российское правительство составило список из 13 пород собак, чьи хозяева обязаны надевать на них намордник и ошейник во время прогулок. Тем не менее, это не отменяет того, что владельцы постоянно находятся в стрессе, дополнительно получая нелестные комментарии о своих «опасных» питомцах.
Стресс от того, что они могут что-то съесть
К сожалению, кишечная непроходимость и инородное тело в ЖКТ у животного— очень распространенная проблема. Если вы счастливый владелец кошки или собаки, вы явно вытаскивали изо рта питомца что-то с фразой «Фу, выплюнь». Боязнь того, что питомец может съесть что-то во время прогулки или променада по дому, на самом деле часто вызывает беспокойство и стресс у хозяев.
Несмотря на все, они того стоят!
Собрав всю информацию, мы не пытались напугать. Если вы, дочитав до этого момента, решились завести питомца, расскажем и о положительном исследовании, чтобы вас взбодрить. Согласно данным Американской психиатрической ассоциации, собаки и кошки оказывают положительное влияние на психическое здоровье человека. Подавляющее большинство (88%) владельцев заявило, что считает своих питомцев частью своей семьи и что что их питомцы оказывают в основном положительное влияние на их ментальное здоровье. А значит, они того стоят!
О том, почему милых животных хочется задушить в объятиях, рассказали тут.
Кристина Корчанова