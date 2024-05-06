Задушить в объятиях: эксперты объяснили природу «‎милой агрессии»‎

Объяснение кажется логичным, но ведь в жизни, помимо пушистых щенков и пухлощёких младенцев, есть многое, что может вызвать у нас бурю эмоций. Взять хотя бы живописные картины и трогательные музыкальные произведения. Почему же нас не одолевает желание сорвать холст в музее или ударить кувалдой по колонкам? Ответ на эти вопросы, в первую очередь, связан с тем, почему определенные вещи кажутся милыми в соответствии с эволюционной теорией.