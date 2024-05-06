Задушить в объятиях: эксперты объяснили природу «‎милой агрессии»‎

Наверняка каждый из нас, видя пухлые щечки младенца или виляющий хвост щенка, хотя бы раз испытывал непреодолимое желание ущипнуть, сжать или даже укусить объект очарования. Всё это — явные признаки «милой агрессии». Подобная реакция вызвана избытком положительных эмоций, возникающих, когда мы видим что-то чересчур милое. Исследование на этот счет опубликовано на сайте Университета Нового Южного Уэльса.
«Чтобы противостоять ошеломляющему шквалу положительных эмоций, мы стремимся подавить его — и, как ни странно, это перерастает в агрессивную склонность», — поясняет социальный психолог Лиза А. Уильямс.
Объяснение кажется логичным, но ведь в жизни, помимо пушистых щенков и пухлощёких младенцев, есть многое, что может вызвать у нас бурю эмоций. Взять хотя бы живописные картины и трогательные музыкальные произведения. Почему же нас не одолевает желание сорвать холст в музее или ударить кувалдой по колонкам? Ответ на эти вопросы, в первую очередь, связан с тем, почему определенные вещи кажутся милыми в соответствии с эволюционной теорией.
«Взрослые обычно относятся к детям с особой осторожностью и заботой, что имеет определённый смысл с эволюционной точки зрения. Например, при виде младенцев чаще всего возникает желание оберегать его от внешнего мира, так как активизируются наш инстинкт защиты и воспитания, — подчёркивает Лиза А. Уильямс. — Однако, если вас переполняет умиление, вы, подсознательно начинаете думать, что не сможете должным образом позаботиться об объекте обожания, поэтому мозг, проявляя “милую агрессию”, возвращает вас к реальности».
В научной среде феномен «милой агрессии» впервые был задокументирован в 2018 году психологом Кэтрин Мельцофф (ранее Ставропулос), доцентом Калифорнийского университета в Риверсайде.
В работе под названием «Это так мило, что я могла бы его раздавить» Мельцофф выявила корреляцию между характерной реакцией и механизмами защиты. Проведённые исследования и последующий анализ данных показал, что «милая агрессия» возникает у людей, не способных воспринимать излишнее умиление, в качестве механизма защиты. Такой вывод подтверждает идею, что данный феномен — это лишь попытка сознания вернуть нас в реальность от излишнего умиления, искореняя наше чувство подавленности от невозможности должным образом позаботиться о ком-то чересчур милом.
Получается, что «милая агрессия» — вполне естественное явление, поэтому не стоит бояться своего желания зацеловать до смерти соседского щеночка корги. Мозг просто пытается принять, что он слишком милый для этого мира.
Кристина Корчанова