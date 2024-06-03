Исследование: замороженные овощи так же полезны, как и свежие

Согласно исследованию, опубликованному на сайте Национальной медицинской библиотеки, замороженные продукты могут быть полезнее свежих. Дело в том, что при длительной перевозке и хранении в свежих овощах и фруктах уменьшается количество питательных веществ. При заморозке, напротив, сохраняется больше витаминов, так как фрукты и овощи не подвергаются условиям транспортировки до процесса охлаждения, что «запечатывает» все полезные вещества. При этом, содержание таких минералов, как кальций, железо и магний, в замороженных продуктах остается на том же уровне, что и в свежих. Поэтому, исходя из критерия «полезности» особой разницы между продуктами не будет.