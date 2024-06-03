Исследование: замороженные овощи так же полезны, как и свежие

Фрукты и овощи имеют решающее значение для здорового, сбалансированного питания, так как они содержат целый ряд витаминов и клетчатку. Принято считать, что в свежем виде они гораздо полезнее, нежели в замороженном. Однако это не совсем так.
Согласно исследованию, опубликованному на сайте Национальной медицинской библиотеки, замороженные продукты могут быть полезнее свежих. Дело в том, что при длительной перевозке и хранении в свежих овощах и фруктах уменьшается количество питательных веществ. При заморозке, напротив, сохраняется больше витаминов, так как фрукты и овощи не подвергаются условиям транспортировки до процесса охлаждения, что «запечатывает» все полезные вещества. При этом, содержание таких минералов, как кальций, железо и магний, в замороженных продуктах остается на том же уровне, что и в свежих. Поэтому, исходя из критерия «полезности» особой разницы между продуктами не будет.
Также было выявлено, что замороженные овощи намного полезнее тех, что «в банках», так как при консервации фруктов и овощей содержание питательных веществ, чувствительных к нагреванию (например, витамин С), немного снижается.
Получается, что замороженные овощи идеально подойдут для приверженцев правильного питания, любящих делать запасы. Возможно, что и на кошельке это скажется положительно.
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Кристина Корчанова