Эксперты назвали вредные для человека химические вещества в картофеле

Крахмал в большом количестве человеку не нужен, поскольку он быстро повышает уровень сахара в крови, что негативно влияет на организм. Поэтому такое вымачивание картофеля диетолог считает целесообразным. В 100 г картофеля содержится приблизительно до 20 г крахмала. От замачивания содержание будет снижаться где-то на 20%, то есть примерно на 4−5 г. Человеку, у кого здоровье без особенностей, процедура замачивания, может, и необязательна, поскольку речь идет о небольших значениях крахмала, добавила другой эксперт, врач-диетолог Марина Макишина. Она пояснила, что людям с диабетом картофель надо вымачиват — для снижения углеводной нагрузки.