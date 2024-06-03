Эксперты назвали вредные для человека химические вещества в картофеле

В популярном продукте из рациона многих россиян — картофеле — могут быть вредные для человека гликоалкалоиды. Это токсичные химические соединения, которые встречаются в пасленовых растениях. Об этом РБК Life рассказала диетолог, эндокринолог Виктория Елисеева. Картошка содержит два конкретных типа таких соединений — соланин и чаконин. Особенно много их в зеленом, недозрелом и хранящемся на свету корнеплоде.
Свет увеличивает концентрацию гликоалкалоидов, поэтому картофель следует хранить в темноте. При употреблении в больших количествах эти токсичные вещества негативно влияют на желудочно-кишечный тракт и усиливают воспалительные заболевания кишечника. Большая часть названных соединений содержится в кожуре картофеля, а концентрирует гликоалкалоиды в продукте процесс его обжаривания.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что есть картофель с высокой концентрацией соланина опасно для здоровья.
«Соланин накапливается в овощах при неправильном их хранении и является крайне опасным для человеческого организма. При обнаружении клубней с зелеными пятнами избавьтесь от ядовитых плодов, соланин может вызвать серьезное отравление», — отметили эксперты ведомства.
Картофель допустимо хранить около одного года. Однако желательно употреблять в пищу только свежий овощ, он является таковым в течении трех-четырех месяцев после сбора урожая. Российский молодой картофель появляется на прилавках лишь в летний период.
Сам по себе картофель полезно еще и замочить в очищенном виде перед началом процесса приготовления. В холодной воде, но не слишком долго. Об этом редакции рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.
«В картофеле содержится большое количество крахмала, и считается, что большая часть крахмала уходит в воду. Причем чем мельче нарезать картофель, тем больше крахмала из этого картофеля уйдет в воду», — отметила она.
Крахмал в большом количестве человеку не нужен, поскольку он быстро повышает уровень сахара в крови, что негативно влияет на организм. Поэтому такое вымачивание картофеля диетолог считает целесообразным. В 100 г картофеля содержится приблизительно до 20 г крахмала. От замачивания содержание будет снижаться где-то на 20%, то есть примерно на 4−5 г. Человеку, у кого здоровье без особенностей, процедура замачивания, может, и необязательна, поскольку речь идет о небольших значениях крахмала, добавила другой эксперт, врач-диетолог Марина Макишина. Она пояснила, что людям с диабетом картофель надо вымачиват — для снижения углеводной нагрузки.