Исследование показало, умеют ли попугаи разговаривать

Полвека назад многие ученые пытались разными способами научить животных человеческой речи: обезьянам давали специальные таблички, а попугаев учили английским словам. Многие считали такой подход поверхностным, и в результате к началу 80-х исследования свернули.
Сегодня познания в области мозга животных снова вдохновляют биологов на эксперименты, которые должны научить нас общаться с животными.
В очередном исследовании, про которое рассказывает The New York Times, группа биологов отвечает на более фундаментальный вопрос — а что животные могут хотеть нам сообщить?
Главный объект исследования — 11-летний какаду Элли. Его хозяйка, госпожа Кунья, уже пять лет учит попугая с помощью специального приложения для планшета, «разговорной доски» с 200 иконками — например, «семечки», «веселье» или «горячо». В исследовании госпожа Кунья и ее коллеги не пытаются понять, можно ли считать это полноценной речью, но ищут ответ на вопрос, — как попугай выбирает иконки? Хочет ли он подобрать более точный ответ, высказать идеи или выразить свои ценности?
Ученые проанализировали 40 часов видеозаписей за последние 7 месяцев, когда Элли использовала «разговорную доску», и сопоставили это с симуляцией случайных нажатий на разные слова. Как выяснилось, это две совершенно разные модели. Пусть порой Элли невозможно понять, одно точно ясно: она нажимает на кнопки с умыслом, и не просто потому, что какие-то ярче других или их цвет более привлекателен.
Впрочем, доктор Федерико Россано, профессор компаративной когнитивистики Калифорнийского университета, полагает, что это нельзя назвать прорывом. «Пусть даже попугай нажимает на кнопки в какой-то последовательности, это не значит, что он пытается выразить свои идеи и чувства» — считает исследователь. С той же вероятностью можно утверждать, что попугай нашел последовательность, которая, по его мнению, приводит к награде.
На следующем этапе биологи пытались найти связь: взаимодействует ли попугай с предметом, который изображен на кнопке, после того как на нее нажмет? К примеру, ест яблоко, читает книгу, кидает что-нибудь. Результаты показали, что 92% нажатий сопровождались соответствующими действиями — так что корреляция явно прослеживается.
Естественно, даже это не означает, что Элли понимает смысл иконок — ученые отдельно изучили реакцию попугая на предметы, которые не соответствовали его выбору.
На завершающем этапе ученые пытались понять, обогатила ли эта «доска» вокабуляр Элли — нашла ли она любимые кнопки, которые помогают ей выражать себя. Оказалось, что на иконки, связанные с едой, попугай нажимал только в 14% случаев. 73% всех нажатий были связаны с социальной или умственной деятельностью — поиграть в игру, пообщаться с другой птицей или с самой хозяйкой. В 85% случаев Элли сама начинала взаимодействие с «доской».
Амалия Бастос, профессор компаративной когнитивистики Университета Джона Хопкинса, не участвовавшая в эксперименте, считает очевидным, что попугаю нравилось взаимодействовать с доской, и он сам активно к этому стремился.
Конечно, эксперимент несовершенен — в нем участвовала только одна птица, и вполне возможно, что госпожа Кунья неосознанно подталкивала Элли к нужному результату. Но в целом коллеги высоко оценили систематический и дотошный подход авторов исследования.
Вместо вопроса «умеет ли попугай разговаривать» они спрашивают: «как это обогащает его поведение?» — пишет доктор Россано.
Доктор Бастос тоже считает, что это важный шаг, который демонстрирует, как сильно изменился сам подход к научному знанию за 50 лет. Ученые больше не учат животных говорить как люди, они пытаются понять, чего хотят сами животные, улучшить условия их содержания и укрепить связь зверей и их хозяев.
А вот друг с другом попугаи общаются вообще без проблем — даже с помощью видеозвонков.
Георгий Мазуркевич