Исследование показало, умеют ли попугаи разговаривать

На завершающем этапе ученые пытались понять, обогатила ли эта «доска» вокабуляр Элли — нашла ли она любимые кнопки, которые помогают ей выражать себя. Оказалось, что на иконки, связанные с едой, попугай нажимал только в 14% случаев. 73% всех нажатий были связаны с социальной или умственной деятельностью — поиграть в игру, пообщаться с другой птицей или с самой хозяйкой. В 85% случаев Элли сама начинала взаимодействие с «доской».