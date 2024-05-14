Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследование показало, умеют ли попугаи разговаривать

Все эти годы мы неправильно формулировали вопрос.

Полвека назад многие ученые пытались разными способами научить животных человеческой речи: обезьянам давали специальные таблички, а попугаев учили английским словам. Многие считали такой подход поверхностным, и в результате к началу 80-х исследования свернули.

Сегодня познания в области мозга животных снова вдохновляют биологов на эксперименты, которые должны научить нас общаться с животными.

В очередном исследовании, про которое рассказывает The New York Times, группа биологов отвечает на более фундаментальный вопрос — а что животные могут хотеть нам сообщить?

Главный объект исследования — 11-летний какаду Элли. Его хозяйка, госпожа Кунья, уже пять лет учит попугая с помощью специального приложения для планшета, «разговорной доски» с 200 иконками — например, «семечки», «веселье» или «горячо». В исследовании госпожа Кунья и ее коллеги не пытаются понять, можно ли считать это полноценной речью, но ищут ответ на вопрос, — как попугай выбирает иконки? Хочет ли он подобрать более точный ответ, высказать идеи или выразить свои ценности?

Ученые проанализировали 40 часов видеозаписей за последние 7 месяцев, когда Элли использовала «разговорную доску», и сопоставили это с симуляцией случайных нажатий на разные слова. Как выяснилось, это две совершенно разные модели. Пусть порой Элли невозможно понять, одно точно ясно: она нажимает на кнопки с умыслом, и не просто потому, что какие-то ярче других или их цвет более привлекателен.

Источник: Jennifer Cunha

Впрочем, доктор Федерико Россано, профессор компаративной когнитивистики Калифорнийского университета, полагает, что это нельзя назвать прорывом. «Пусть даже попугай нажимает на кнопки в какой-то последовательности, это не значит, что он пытается выразить свои идеи и чувства» — считает исследователь. С той же вероятностью можно утверждать, что попугай нашел последовательность, которая, по его мнению, приводит к награде.

На следующем этапе биологи пытались найти связь: взаимодействует ли попугай с предметом, который изображен на кнопке, после того как на нее нажмет? К примеру, ест яблоко, читает книгу, кидает что-нибудь. Результаты показали, что 92% нажатий сопровождались соответствующими действиями — так что корреляция явно прослеживается.

Естественно, даже это не означает, что Элли понимает смысл иконок — ученые отдельно изучили реакцию попугая на предметы, которые не соответствовали его выбору.

На завершающем этапе ученые пытались понять, обогатила ли эта «доска» вокабуляр Элли — нашла ли она любимые кнопки, которые помогают ей выражать себя. Оказалось, что на иконки, связанные с едой, попугай нажимал только в 14% случаев. 73% всех нажатий были связаны с социальной или умственной деятельностью — поиграть в игру, пообщаться с другой птицей или с самой хозяйкой. В 85% случаев Элли сама начинала взаимодействие с «доской».

Амалия Бастос, профессор компаративной когнитивистики Университета Джона Хопкинса, не участвовавшая в эксперименте, считает очевидным, что попугаю нравилось взаимодействовать с доской, и он сам активно к этому стремился.

Конечно, эксперимент несовершенен — в нем участвовала только одна птица, и вполне возможно, что госпожа Кунья неосознанно подталкивала Элли к нужному результату. Но в целом коллеги высоко оценили систематический и дотошный подход авторов исследования.

Вместо вопроса «умеет ли попугай разговаривать» они спрашивают: «как это обогащает его поведение?» — пишет доктор Россано.

Доктор Бастос тоже считает, что это важный шаг, который демонстрирует, как сильно изменился сам подход к научному знанию за 50 лет. Ученые больше не учат животных говорить как люди, они пытаются понять, чего хотят сами животные, улучшить условия их содержания и укрепить связь зверей и их хозяев.

А вот друг с другом попугаи общаются вообще без проблем — даже с помощью видеозвонков.

Георгий Мазуркевич