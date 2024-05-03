Попугаи отличили звонок по видеосвязи от обычного видео

Во время первых шести сеансов попугаи общались с другими птицами в режиме реального времени, а в оставшиеся сессии им включали записи уже совершенных звонков. Взаимодействия испытуемых с планшетами владельцы записывали на видео, чтобы потом можно было изучить поведение пернатых.