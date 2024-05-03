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Попугаи отличили звонок по видеосвязи от обычного видео

Птицам интереснее общаться со своими собратьями.

Источник: Reuters

В своей естественной среде обитания попугаи живут в стаях и постоянно общаются друг в другом. Если птицы находятся в неволе, оказываясь в изоляции от собратьев, у них может развиться нежелательное поведение, например, постоянное хождение взад-вперед или частое выщипывание перьев.

В одном из прошлых исследований ученые выяснили, что попугаям помогает избежать одиночества общение по видеосвязи с другими птицами.

В новой работе специалисты из Университета Глазго в Великобритании и Северо-Восточного университета в США сравнили, как попугаи реагируют на заранее записанные ролики и общение по видеосвязи в режиме реального времени. Полученные результаты будут представлены на конференции Ассоциации вычислительной техники на Гавайских островах.

Для эксперимента владельцам девяти попугаев выдали планшеты с большими яркими кнопками с фотографиями других птиц, участвовавших в исследовании. Подопытных научили звонить в колокольчик в тот момент, когда они захотят взаимодействовать с экраном.

У птиц была возможность использовать планшет в течение 12 сеансов. За каждый из них попугай мог совершать два звонка с общей продолжительностью не более трех часов.

Во время первых шести сеансов попугаи общались с другими птицами в режиме реального времени, а в оставшиеся сессии им включали записи уже совершенных звонков. Взаимодействия испытуемых с планшетами владельцы записывали на видео, чтобы потом можно было изучить поведение пернатых.

Оказалось, что попугаи хотели больше общаться по видеосвязи. Средняя длительность видеозвонков составила 266 секунд, а просмотр видео — 166. Общее время проведенное пернатыми за общением с собратьями, оказалось почти в четыре раза дольше, чем посвященное видеозаписям.

Во время общения в реальном времени попугаи приближались к планшету, чтобы лучше видеть собеседника, копировали его действия. Однако при просмотре записанных роликов птицы быстрее уходили от экрана или и вовсе отказывались начинать «звонок».

Ученые планируют и дальше искать подтверждение того, что попугаи способны различать записанные ролики от видеозвонков в реальном времени. По мнению исследователей, это поможет человечеству в создании новых цифровых технологий для общения животных между собой и с людьми.

Ранее орнитологи научили попугаев играть в игры на планшетах.

Анна Морозова