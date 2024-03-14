Исследование: время, проведенное с собакой, успокаивает человека

Ученые из Университета Конкук в Южной Корее обнаружили, что общение с собаками положительно сказывается на психическом состоянии и концентрации. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.
Для того, чтобы выяснить, как собаки влияют на состояние, специалисты попросили 30 участников в возрасте от 25 лет выполнить восемь различных действий с хорошо обученным животным в течение трех минут. Добровольцы гуляли, фотографировались, обнимались и играли с питомцем, а также давали ему разные угощения.
Во время эксперимента все добровольцы носили специальные устройства для электроэнцефалографии (ЭЭГ), с помощью которых измерялись мозговые волны в префронтальной, лобной, теменной и затылочной долях головного мозга.
Результаты данных показали увеличение силы колебаний альфа-диапазона во время игры и прогулки с собакой, что говорит о состоянии расслабленности и спокойствия. Показатели мощности бета-диапазона значительно выросли во время массажа, груминга и игр с животными, что указывает на улучшение концентрации внимания. Наиболее сильно этот ритм выражен в лобных долях, но при различных видах интенсивной деятельности резко усиливается и распространяется на другие участки мозга.
Полученные данные в будущем могут быть использованы для разработки новых методов борьбы с расстройствами настроения, тревогой и стрессом.
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Анна Морозова