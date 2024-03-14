Исследование: время, проведенное с собакой, успокаивает человека

Результаты данных показали увеличение силы колебаний альфа-диапазона во время игры и прогулки с собакой, что говорит о состоянии расслабленности и спокойствия. Показатели мощности бета-диапазона значительно выросли во время массажа, груминга и игр с животными, что указывает на улучшение концентрации внимания. Наиболее сильно этот ритм выражен в лобных долях, но при различных видах интенсивной деятельности резко усиливается и распространяется на другие участки мозга.