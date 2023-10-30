Исследование: владельцы собак более заботливы

Международная группа ученых провела исследование среди 2117 владельцев домашних животных с целью выяснить, кто более трепетно относится к своим питомцам. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Veterinary Science. Среди опрошенных были жители Великобритании, Дании и Австрии: 844 владельцев собак, 872 владельцев кошек и 401 человек, у которых дома содержались оба животных.

Респонденты отвечали на вопросы о медицинской страховке своих домашних животных, готовности платить за жизненно необходимое лечение и эмоциональной привязанности к питомцам, измеряемой с помощью так называемой шкалы Лексингтонской привязанности. Результаты показали, что люди во всех трех регионах, как правило, ценят своих собак больше, чем кошек.

Этот разрыв был самым большим в Дании, меньшим в Австрии и лишь незначительным для жителей Соединенного Королевства. В целом собаки «выиграли» как с точки зрения эмоциональных, так и финансовых вложений своих владельцев, но были и различия: в Великобритании, например, не было статистически значимой разницы между владельцами собак и владельцами кошек, когда дело касалось важных медицинских затрат.

Авторы работы говорят, что здесь имеют место быть несколько причин: например, собаки часто требуют больше внимания и привязанности от своих владельцев, в то время как поведение кошек в целом имеет тенденцию быть более отчужденным и независимыми.

Недавно ветеринар рассказал, почему не стоит наряжать питомцев в самодельные костюмы. Или красить их шерсть только для «сочетания» с атрибутикой Хэллоуина или Нового года.

Олеся Маевская