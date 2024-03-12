Исследование: у некоторых дельфинов есть языковой акцент

Дельфины — умные разговорчивые млекопитающие, использующие звуки для поиска пищи и поддержания групповой сплоченности. Свист, частота которого составляет от 3000 до 36000 гигагерц и длится до четырех секунд, является лишь одним из трех типов звука, используемого для общения друг с другом.
Ученые из Университетов Отаго и Мэсси (Новая Зеландия) выяснили, что у некоторых дельфинов, таких как афалины, есть интересный акцент в свисте. Об этом пишет IflScience.
Шум, записанный учеными, настолько отличается друг от друга, что компьютерная программа с искусственным интеллектом смогла с точностью в 90% определить, к какой популяции относятся животные.
Специалисты добавили, что неизвестно, когда различные группы дельфинов перестанут понимать друг друга. Также пока что неясно, смогут ли на данный момент эти млекопитающие из одной популяции понять особей из другой, если бы они оказались на одной территории.
Ранее в России ИИ научили обнаруживать дельфинов по из свисту.
Анна Морозова